Makijaż inspirowany "starym Hollywood". Zmysłowe usta i szminka, którą pokochały największe gwiazdy kina

Pomalowane usta to jeden z ponadczasowych hitów w makijażu. Klasyką są czerwone i różowe usta. To bardzo kobiece i zmysłowe kolory. Sprawdzają się one zawsze i w zależności od odcienia pasują każdej kobiecie. Charlotte Tilbury rozwija swoją znaną na świecie kolekcję Hollywood. Teraz pojawiły się w niej wyjątkowe nowości! To wyjątkowe szminki i konturówki do ust, w których się zakochasz.

Po latach studiowania hollywoodzkiej architektury ust i dekodowania idealnego różu i odcienie czerwieni, używając swojej genialnej skali pigmentów, Charlotte zabutelkowała DNA piękna Gwiazdy Hollywood z przeszłości i teraźniejszości stworzyły idealny duet szminki i konturówki do ust! Charlotte rozszyfrowała tajemnice gwiazd Hollywood dla każdego, wszędzie – z jedynego, oryginalnego filtra w butelce Hollywood Flawless Filter oraz wyprzedane sensacyjne produkty do konturowania Beauty Light Wands.

CZERWONY I RÓŻOWY TO DWA FILARY KOLORU UST

Spraw, by Twoja cera była wypiękniała, a Twoje oczy błyszczały a Twoje usta będą wyglądać na pełniejsze i szersze. „Dlaczego nie mogę znaleźć idealnego odcienia czerwieni?”, „Dlaczego Czy nie mogę znaleźć różu, który by mi odpowiadał?” to są pytania Charlotte zawsze słyszy na swoim fotelu do makijażu! Przez lata pracowała za kulisami z supermodelkami i gwiazdami, Charlotte mieszała pomadki i konturówki do ust, aby stworzyć doskonałe odcienie RÓŻÓW i CZERWIENI.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

