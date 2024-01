Trendy w makijażu na wiosnę 2024. Postaw na oczy

Na sucho i na mokro: Water Eyeshadow BESTSELLER!

To rewolucyjny cień do nakładania na sucho i mokro, wzbogacony składnikami aktywnymi o działaniu nawilżającym i wygładzającym. Miękka i kremowa konsystencja pozwala na stworzenie makijażu z trójwymiarowym efektem, o niezwykle żywych i czystych kolorach. Cień umożliwia zmienny stopień krycia, jest niewyczuwalny na powiece, bardzo łatwo rozciera się i gwarantuje natychmiastowe oraz równomierne uwolnienie koloru, zarówno przy stosowaniu na sucho, jak i mokro. Dostępny w 32 luminescencyjnych odcieniach.

Zobacz także: Przygotuj się na randkę! Pielęgnacja skrojona na Walentynki

Intensywny kolor i różne wykończenia: High Pigment Eyeshadow

To cień, którego wysoce napigmentowana formuła zapewnia intensywne i natychmiastowe uwalnianie koloru. Innowacyjna, jedwabista konsystencja gwarantuje gładką aplikację i doskonały efekt cieniowania. Bogata paleta obejmuje 54 warianty kolorystyczne o 5 różnych wykończeniach: matowym, perłowym, metalicznym, satynowym i błyszczącym.

W sztyfcie i na bardzo długo: Long Lasting Eyeshadow Stick

To cień do powiek w sztyfcie o kremowej konsystencji i ekstremalnej trwałości, który zapewnia długotrwały makijaż oczu – do 24h bez pozostawiania śladów, który można wykonać za pomocą kilku prostych gestów. Cień ma formułę wzbogaconą olejkiem arganowym, dzięki czemu doskonale przylega do powiek, a jego superkomfortowa konsystencja bardzo łatwo się nakłada i rozciera. Jest dostępny w różnych odcieniach i wykończeniach: perłowym, matowym, satynowym i metalicznym.

W żelu i z brokatem: Stardust Eyeshadow

To cień z biodegradowalnym brokatem, który może być stosowany jako cień do powiek, eyeliner do użytku zewnętrznego lub, dla uzyskania ekstremalnego połysku, top coat. Jego żelowa konsystencja doskonale przylega do powiek, zapewniając przyjemne uczucie komfortu i rezultat od lekkiego przy nakładaniu pędzlem, po intensywny przy aplikacji palcami.

Mocne krycie z brokatem: Glitter Shower Eyeshadow NOWOŚĆ!

To brokatowe cienie na sucho o wysokiej zawartości pigmentów i niezwykłej przyczepności, zapewniające natychmiastowy połysk i refleksy z efektem 3D. Łatwo się nakładają i pozostawiają przyjemne uczucie na powiekach, a ich lekka jedwabista formuła wzbogacona o odbijające światło mikrodrobinki zapewnia ekstremalny połysk. Dostępne w 6 modnych błyszczących odcieniach.

Jedna paleta, różne efekty: Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette

To paleta 9 cieni o średnio-mocnym kryciu, które mają bogato napigmentowaną formułę. Łatwo się rozprowadzają, co pozwala tworzyć niezliczone kombinacje odcieni i zestawiać różne wykończenia – matowe, perłowe, metaliczne, i marmurkowe. Paleta dostępna w trzech wariantach kolorystycznych.

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO

i Autor: Materiały prasowe KIKO MILANO