Makijaż na jesień. Twoja tajna broń do perfekcyjnej cery

Te innowacyjne kosmetyki łączą w sobie moc krycia tradycyjnego podkładu z zaawansowanymi technologiami wygładzającymi. Dzięki temu zapewniają efekt "drugiej skóry" – wyrównują koloryt, maskują przebarwienia, zaczerwienienia i drobne niedoskonałości, a jednocześnie minimalizują widoczność porów i drobnych linii.

Jak to działa?

Sekret skuteczności podkładów kryjąco-wygładzających tkwi w ich unikalnej formule. Często zawierają one:

Pigmenty: Wysoko napigmentowane cząsteczki zapewniają doskonałe krycie, skutecznie maskując niedoskonałości skóry.

Silikony i polimery: Te składniki tworzą na powierzchni skóry cienką, niewidoczną warstwę, która optycznie wygładza cerę, wypełniając drobne linie i pory. Dzięki nim skóra staje się bardziej jednolita i aksamitna w dotyku.

Składniki rozpraszające światło: Drobne cząsteczki odbijające światło sprawiają, że cera wygląda na bardziej promienną i świeżą. Optycznie maskują niedoskonałości i dodają skórze blasku.

Składniki pielęgnacyjne: Wiele podkładów kryjąco-wygładzających zawiera dodatkowo substancje nawilżające, antyoksydanty czy filtry UV, które pielęgnują skórę podczas noszenia makijażu.

Dla kogo są idealne?

Podkłady kryjąco-wygładzające to doskonały wybór dla osób z różnymi typami cery i problemami skórnymi:

Cera z niedoskonałościami: Skutecznie maskują wypryski, zaczerwienienia i przebarwienia.

Cera z widocznymi porami: Optycznie zmniejszają widoczność porów, nadając skórze gładszy wygląd.

Cera dojrzała: Wypełniają drobne linie i zmarszczki, wygładzając powierzchnię skóry.

Cera mieszana i tłusta: Wiele formuł jest lekkich i beztłuszczowych, dzięki czemu nie obciążają skóry i nie powodują powstawania zaskórników.

BIELENDA Skin Perfection

Kryjący podkład do twarzy Bielenda Skin Perfection, który maskuje niedoskonałości, ujednolica koloryt i nadaje cerze perfekcyjny wygląd.

BIELENDA Skin Perfection

Nawilżająca baza Bielenda Skin Perfection Glow Serum nadaje skórze promienny wygląd i przygotowuje ją pod podkład.