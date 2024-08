Makijaż na jesień. Zakochaj się w formułach i kolorach

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Ten sezon w makijażu to prawdziwy misz-masz trendów i inspiracji z wielu epok. Z jednej strony mamy klasykę i ponadczasowe kreski na powiekach. W modzie są kolory, graficzne kreski oraz beżowe i brązowe cienie do powiek. Z drugiej strony nadal na topie są lata dziewięćdziesiąte i początek lat dwutysięcznych.

Jesienią stawiamy przede wszystkim na bardziej kryjące formuły oraz piękną skórę. Wybieraj kryjący podkłady bez efektu maski. Stawiaj na połączenie makijażu oraz pielęgnacji. W tym sezonie prawdziwym hitem będzie efekt wilgotnej skóry oraz transparentne błyszczyki.

Lorac PRO Podkład do twarz

Długotrwały, aksamitny, matowy podkład o średnim lub całkowitym kryciu. Zawiera kompleks ekstraktów owocowych, który pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek i zwiększyć nawilżenie skóry. Odświeżający, lekki z aksamitnym wykończeniem. Wodoodporny, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry i przetestowany dermatologicznie.

i Autor: materiał prasowy Lorac

Lorac PRO Korektor do twarzy

Długotrwały, aksamitny, matowy korektor o średnim i pełnym kryciu. Zawiera kompleks ekstraktów owocowych, który pomaga zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek i zwiększyć nawilżenie skóry. Zapewnia doskonałe, pełne krycie, jednocześnie maskując niedoskonałości i wypełniając zmarszczki. Witamina C i hialuronian sodu pomagają zachować elastyczność skóry. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, przebadany dermatologicznie, bezolejowy, bezzapachowy i wegański.

i Autor: materiał prasowy Lorac

Lorac POREfection Puder wygładzający

Udoskonalający puder POREfection dla jedwabiście gładkiego wykończenia makijażu. Puder maskuje niedoskonałości i zmniejsza widocznośc porów. Nawilżająca formuła sprawia, że skóra wygląda młodo i nieskazitelnie, zawiera kwas salicylowy, który wyrównuje koloryt i rozjaśnia skórę oraz przeciwutleniacze, opóźniające efekty starzenia. Uzyskaj nieskazitelne, gładkie, matowe wykończenie z LORAC! Puder zapewnia od lekkiego do średniego krycia, stosuj samodzielnie lub do utrwalenia makijażu. Polecany dla każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej, tłustej i skłonnej do trądziku.

i Autor: materiał prasowy Lorac