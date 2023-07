Makijaż na lato 2023. Fokus na OKO! Kolor ma tę moc!

Modny letni makijaż 2023 powinien być wyrazisty i eksponować mocno podkreślone oczy. Może być matowy, satynowy, perłowy lub metaliczny, ale najważniejsze, aby był wyrazisty. Kiedy, jeśli nie w wakacje, bawić się odcieniami i mieszać style? Oczywiście na co dzień wiele z nas, zwłaszcza z racji pracy, stawia na subtelniejszy make-up i ogranicza się do palety nude, ale w wolne dni lub na urlopie możemy poszaleć z intensywnymi, wręcz neonowymi, kolorami. To także czas na oryginalne „rysunki” – nieoczywiste kształty kresek czy, co niezwykle modne, podkreślenie tylko dolnej powieki. Doskonale wie o tym włoska marka KIKO MILANO, z „kolorówki” której warto wybrać te 3 bestsellery:

Zobacz także: Polacy uwielbiają robić to w podróży. Dzięki temu wracają z urlopu bogatsi

New Super Colour Waterproof Eyeliner

Ultragładki wodoodporny kolorowy eyeliner w płynie ma formułę opartą na bazie wody i polimerów, która pozostawia wyjątkowo błyszczącą i mocno kryjącą warstwę koloru. Lekka konsystencja szybko schnie i doskonale przylega do powieki, nie blaknie i nie łuszczy się. Miękki, filcowy aplikator w kształcie stożka zapewnia wyjątkowo wygodną i prostą aplikację, umożliwiając doskonale precyzyjne rysowanie zarówno cienkich, jak i grubych kresek, a wydłużony uchwyt pozwala na maksymalną kontrolę podczas nakładania, gwarantując zawsze nieskazitelne rezultaty.

i Autor: Materiały prasowe Kiko Milano

Lasting Precision Automatic Eyeliner And Khôl

Automatyczna kredka do wewnętrznego i zewnętrznego konturu oka pozwala uzyskać precyzyjną, jednolitą i trwałą kreskę o intensywnym kolorze już przy pierwszym nałożeniu. Kredka ma miękką i gładką konsystencję, którą można rozetrzeć tuż po nałożeniu dzięki wbudowanemu z tyłu aplikatorowi. Nowoczesne, eleganckie opakowanie zawiera również temperówkę, a jego kształt gwarantuje pewny chwyt, tym samym ułatwiając aplikację. Kredka dostępna jest w 2 rodzajach wykończenia: matowym i perłowym.

New Long Lasting Eyeshadow

Cień do powiek w sztyfcie o kremowej konsystencji i ekstremalnej trwałości

zapewnia długotrwały makijaż oczu – do 24h bez pozostawiania śladów, który można wykonać za pomocą kilku prostych gestów. Cień ma formułę wzbogaconą olejkiem arganowym, dzięki czemu doskonale przylega do powiek, a jego superkomfortowa konsystencja bardzo łatwo się nakłada i rozciera. Jest dostępny w różnych odcieniach i wykończeniach: perłowym, matowym, satynowym i metalicznym. Rezultat? Pełne i zdefiniowane warstwy koloru lub bardziej subtelne, półprzezroczyste odcienie.

i Autor: Materiały prasowe Kiko Milano