Makijaż na lato(a). Potraktuj skórę niczym płótno i traktuj ją delikatnie

Jest delikatny, właściwie prawie go nie ma, a jednak sprawia, że wyglądasz jak milion dolarów. Albo najlepsza wersja siebie samej. W roku 2024 rośnie popularność wielofunkcyjnych produktów do makijażu i nietrudno zrozumieć dlaczego! Konsumenci szukają produktów, które można wykorzystać na wiele sposobów – takich jak pomadki do ust, które pełnią także funkcję różu lub tusze, które jednocześnie podkreślą brwi i rzęsy. Jednak ta wielofunkcyjność nie ogranicza się jedynie do możliwości zastosowania produktu, ale także dotyczy jego formuły i składu. Wszyscy doskonale wiemy, że najpiękniejsza skóra to ta - zdrowa i wypielęgnowana, a teraz wiemy też, że nasze makijażowe kosmetyki mogą równocześnie dbać o kondycję skóry. I takich właśnie będziemy szukać w 2024 roku.

Zobacz także: Polskie imię dla dziewczynki, które nie kończy się na "a". Staje się coraz popularniejsze, a wielu rodziców tak nazywa swoje córki. Oznacza "moją słodycz"

A JAK WYGLĄDA NAGI MAKIJAŻ: WIOSNA 2.0.?

Cera: Trend „glazurowanej skóry” staje się teraz nieco bardziej aksamitny. Nie chodzi w nim o mega blask czy perfekcyjne ukrywanie niedoskonałości. Zamiast „idealnego płótna” mamy większą wolność i przestrzeń dla hybrydowych produktów do cery, które korygują, ale też zapewniają większy komfort skórze. Nasza propozycja: EISENBERG Paris Instant Complexion Perfector, czyli aksamitna emulsja błyskawicznie dająca efekt „skórki brzoskwini”. Produkt możesz nakładać na całą twarz, ale także na powieki i kontur oka, aby uzyskać gładkie wykończenie. Ziarno skóry jest wygładzone, cera zmatowiona, pory zamaskowane, zmarszczki, drobne linie i niedoskonałości wyrównane.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Instant Complexion Perfector 265 ZŁ/30 ML

Opcjonalnie: EISENBERG Paris Precision Concealer z formułą korygująca cerę, która gwarantuje 8 godzin nawilżenia i likwiduje ślady zmęczenia oraz niedoskonałości na twarzy. Może być też stosowany do poprawek rozświetlających, jeżeli użyje się odcień dwa tony jaśniejszy od karnacji skóry.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris EISENBERG Paris Precision Concealer 199 ZŁ/5 ML

Oczy i brwi: Najprościej mówiąc – są jedynie podkreślone. Nie dobudowujemy brwi i nie malujemy rzęs teatralnie. Nasza propozycja: EISENBERG Paris Brow Definer & Lash Primer wzbogacony ekstraktem z Białego Łubinu o właściwościach rewitalizujących. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Paris Brow Definer & Lash Primer 209 ZŁ/7 ML

Usta i policzki:

Podkreślenie naturalnego odcienia i zaznaczenie kształtu – to jest nasz cel. Aby go osiągnąć, najlepiej nakładać pomadkę opuszkami palców. Na środek można położyć odrobinę czegoś lśniącego: błyszczyk lub rozświetlacz. Nasza propozycja: EISENBERG Paris Fusion Balm, czyli balsam „wagi piórkowej” nowej generacji, bogaty i ultra-kremowy, który rozpływa się na ustach, zmiękcza je, wygładza i upiększa mgiełką subtelnego i wyrafinowanego koloru, dla uzyskania naturalnego lub wyszukanego efektu. Prawdziwy eliksir pielęgnacji nawilżającej i odbudowującej zawierający wyciąg z Czereśni, olej z pestek Krokosza oraz Witaminę E. Aby podkreślić rumieniec – opuszkami palców wklep odrobinę balsamu w policzki.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Fusion Balm 209 ZŁ/7 ML

Wszystkie produkty EISENBERG Paris dostępne są stacjonarnie w SEPHORA i na sephora.pl.