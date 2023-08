Makijaż oczu na jesień 2023. Idealne palety cieni do powiek, które skradną Twoje serce

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Takie lakiery do paznokci podkreślają zmarszczki na dłoniach. Skóra jak u zombie. Zaprzeczenie stylu i elegancji

Marka Paese to polska firma makijażowa, która od lat udowadnia, że polskie znaczy dobre. Ich produkty są rewelacyjnym połączeniem rozsądnej ceny z najwyższą jakością. Puder pod oczy Paese Puff Cloud to już ponadczasowy hit. Teraz marka prezentują swoją gorącą nowość - palety cieni do powiek, które pozwolą Ci stworzyć idealny makijaż na jesień. Każda paleta zawiera osiem mocno napigmentowanych cieni o wykończeniu matowym, satynowym oraz foliowym.

Paese Warm Crush

Uniwersalna paleta cieni w ciepłej tonacji. Co ją wyróżnia?

maksymalne nasycenie kolorów bez efektu blednięcia

idealne przełożenie kolorów na skórze

łatwa aplikacja bez osypywania się

długotrwały efekt

Paese Cold Crush

Chłodne odcienie na miłośniczek klasycznej elegancji. Rewelacyjna pigmentacja oraz intensywne wykończenie. Formuły łatwo się blendują i łączą się sobą. Początkuje osoby będą zadowolone faktem, że cienie nie osypują się i nie tworzą efektu skorupy na powiece.

i Autor: Materiały prasowe Paese