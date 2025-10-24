Makijaż oczu na jesień 2025 okiem ekspertki

Jakie kosmetyki do makijażu oczu wybrać na jesień 2025?

Na liście kosmetyków do makijażu oczu, które warto mieć w swojej kosmetyczce jesienią 2025, są dwie pozycje wskazane przez Aleksandrę Artychowską. Każda z nich odzwierciedla nie tylko podejście do aktualnych trendów, ale również ponadczasową estetykę charakterystyczną dla marki. Poniżej znajdują się wskazówki od National Face Designer Armani beauty.

i Autor: Viktoriia Huz/ Materiały prasowe

Eye Tint

Idealnym kosmetykiem na jesień 2025 będą kultowe cienie w płynie Eye Tint od Armani beauty. Powodów, dla których warto postawić właśnie na nie, jest kilka. Ich niezawodną formułę dobrze znają już klientki marki. Makijaż oczu dzięki nim jest zarówno łatwy, jak i spektakularny. Szybka i bezbłędna aplikacja pozwala na uzyskanie wymarzonego efektu. Do tego nie ma znaczenia, jaki kształt powieki posiadamy – Eye Tint jest przeznaczony dla każdej kobiety.

Propozycją na ten sezon są odcienie natury w konkretnej odsłonie - maty nowej generacji, które mają jedwabiste wykończenie i zachowują się jak nasza druga skóra.

Eye Tint 22 i 25 to orzechowo-karmelowe odcienie, które idealnie podkreślą tęczówkę oraz nadadzą świeży charakter makijażowi.

i Autor: Viktoriia Huz/ Materiały prasowe

Eye Tint 90 w kolorze szlachetnej oliwki idealnie sprawdzi się jako kreska na oku, która zagęści linię rzęs. Jeśli zaaplikujemy go na całą powiekę opuszkiem palca, uzyskamy soft smoky eye idealny na wieczorowe wyjścia.

Vertigo Lift

Dopełnieniem looku będzie nowa mascara Vertigo Lift. Jej szczoteczka pięknie uniesie i zagęści rzęsy. Dodatkowo konieczne jest wytuszowanie dolnych rzęsy, co optycznie powiększy oko.