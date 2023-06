i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Makijażowe perełki na lato. Lekki i świetlisty make-up, który przetrwa upały

Kiedy żar leje się nieb, to pełny makijaż to może skończyć się tragedią. Mocny make-up może sprzyjać wyświecaniu się skóry oraz jej zapychaniu. Jeżeli kochasz i makijaż to latem sięgnij po lekkie formuły, które nie będą obciążały cery. Korektor, puder i coś dla koloru. To całkowicie wystarczy.