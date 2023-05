Maksymalnie wydłużone rzęsy. Ten tusz do rzęs to potrafi. Elektryzujące spojrzenie i rozdzielone włoski

Perfumy pachnące bzem. To 3 najpiękniejsze zapachy do 70 zł. Niech zapach bzu otula Cię nie tylko w maju. Te kompozycje zapachowe zniewolą Twoje zmysły

MAYBELLINE New York

The Falsies Surreal Mascara

The Falsies Surreal Mascara od Maybelline New York to innowacyjny tusz, który przenosi rzęsy w inny wymiar. Bądź świadkiem transformacji, która zadzieje się na twoich oczach aż do 10x objętość rzęs. Długotrwały tusz nie pozostawiający grudek, odporny na rozmazywanie, kruszenie się oraz blaknięcie aż do 24H. Formuła wzbogacona o odżywcze olejki sprawia, że wydłużenie i objętość rzęs osiągają nowy wymiar komfortu. Wegańska formuła, bez składników pochodzenia zwierzęcego oraz ich pochodnych. Zaawansowana technologia zawiera hybrydowe włókna o różnej długości, dzięki którym osiągniesz 10x objętość rzęs, a szczoteczka z włosiem, w kształcie spirali dotrze nawet do najkrótszych rzęs. Przekonaj się jak rzeczywistość i fikcja łączą się w jedno! Testowany okulistycznie. Odpowiedni dla wrażliwych oczu i osób noszących soczewki kontaktowe

UPER STAY 24H SKIN TINT

SUPER STAY 24H SKIN TINT to nowy podkład rozświetlający z witaminą C. Zapewnia długotrwały efekt glow i naturalne krycie, a także pielęgnuje skórę. Zawarte w nim pigmenty Skin Tint idealnie dopasowują się do koloru skóry, a witamina C zapewnia rozświetlenie i odżywia skórę. Podkład zmniejsza widoczność przebarwień oraz ujednolica koloryt skóry, jednocześnie dając naturalny efekt wykończenia nawet na 24h. Nie zatyka porów. Wegańska formulacja. Formuła pozwala na budowanie krycia – jednocześnie pozwala zachować promienny efekt. Dostępny w 8 odcieniach

Super Stay 24H Hybrid Powder

Podkład w pudrze Super Stay 24H Hybrid Powder to przełomowa technologia, która pozwala na uzyskanie pełnego krycia z zachowaniem komfortu noszenia. Lekkie jak powietrze pigmenty zapewniają krycie, a wykorzystana technologia sprawia, że produkt jest odporny na wodę, pot, wilgoć i ścieranie aż do 24h. Podkład jest odpowiedni dla wszystkich typów cery i nie zatyka porów. Dostępny w 4 odcieniach

Super Stay Vinyl

Odkryj zupełnie nowe, winylowe wykończenie ust ze szminką Super Stay Vinyl Ink. Ta płynna szminka zapewnia długotrwały połysk, niczym lakier do ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h, nie rozmazuje się i nie ściera. Formuła wzbogacona o aloes i witaminę E zapewnia komfort noszenia. A kolor jest niesamowicie intensywny. To szminka, która zmienia reguły gry! Dostępna w 10 odcieniach (5 nowych!)

