Małgorzata Socha została nową ambasadorką Notino w Polsce

Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce rozpoczyna współpracę z Notino. Przez najbliższe miesiące będzie wspierała markę w działaniach promocyjnych, wcielając się w rolę pierwszej polskiej ambasadorki czeskiego giganta branży kosmetycznej. Celem kampanii jest budowanie świadomości marki, promowanie jej bogatej oferty produktów oraz wysokiej jakości usług, które są oferowane w 27 krajach Europy.

— Jestem szczęśliwa, że mogę współpracować z największym internetowym sklepem kosmetycznym w Europie. Wellbeing jest dla mnie bardzo ważny, a dzięki współpracy z Notino mogę przybliżyć świat piękna i zdrowia wszystkim, na których mi zależy – powiedziała Małgorzata Socha.

— Zdecydowaliśmy się na współpracę z Małgorzatą Sochą, ponieważ jej popularność, autentyczność i wdzięk idealnie pasują do naszej marki. Małgorzata na co dzień troszczy się o siebie i najbliższych – dokładnie tak, jak każdego dnia robi to Notino w stosunku do swoich klientów. Celem naszej najnowszej kampanii jest to, by dotrzeć do jeszcze szerszego grona konsumentów. Chcemy pokazać im jak szybkie, proste i wygodne są zakupy w Notino, które jest nie tylko perfumerią. To miejsce, które oferuje szeroki wybór produktów do pielęgnacji urody czy zdrowia, gwarantujące doskonałe doświadczenie zakupowe, jakie jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii – komentuje Martina Juráňová, Brand Marketing Manager Notino.

W ramach kampanii przygotowany został dedykowany spot reklamowy, którego nagrania odbyły się na początku marca br. w czeskiej Pradze. 20-sekundowe wideo z udziałem aktorki, emitowane będzie w telewizji oraz serwisie Youtube. W ramach kampanii planowane są także działania obejmujące digital i influencer marketing. Za kreację powstałą na podstawie pomysłu Notino odpowiada agencja Visual Crafters, komunikację PR poprowadzi Ogilvy Polska, a działania mediowe - dom mediowy Publicis

i Autor: materiały prasowe Notino - Małgorzata Socha