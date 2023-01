Mantra na zimę: nawilżaj skórę ciała i dłoni!

Makijażysta gwiazd Harry Jefferson stworzył paletkę do makijażu inspirowaną wizerunkami bogiń z całego świata

Pielęgnacja do zadań specjalnych

Zimą kondycja skóry całego ciała jest mocno osłabiona. Przesuszone powietrze w pomieszczeniach, ubrania, które sprawiają, że ciało jest przegrzane, więc bardziej się poci, a jednocześnie skóra nie oddycha prawidłowo i bezustannie poddawana jest mechanicznym podrażnieniom – takie środowisko sprawia, że o tej porze roku, częściej niż w innych sezonach, jest sucha, łuszczy się i swędzi. Jest też mniej odporna na bakterie, wirusy czy alergeny. To nie tylko pogarsza jej zdrowie i wygląd, ale powoduje również ogromny dyskomfort psychiczny. Ostatnie badania pokazują, że zła kondycja skóry może pogłębiać stres, a także obniżać poczucie wartości. W takiej sytuacji potrzebujemy dobrze przemyślanej pielęgnacji. Podstawa to oczyszczanie i już na tym poziomie można zadbać o nawilżenie skóry. Produktami, które idealnie sprawdzą się zimą są żele pod prysznic marki Sanex. Dermatolog Joanna Czuwara zauważa, że w okresie zimowym zgłasza się coraz więcej pacjentów z suchą skórą, wypryskiem zimowym, pogorszeniem atopowego zapalenia skóry i innymi dermatozami, których przebieg pogarsza sucha skóra i nieprzyjazna aura. Pierwszym krokiem, który lekarka sugeruje, jest zmiana nawyków dnia codziennego tj. mycie preparatami, które nie wysuszają skóry i dodatkowo odbudowują warstwę hydrolipidową. Do tego zaleca dodać produkty natłuszczające, które warto nakładać na skórę tuż po wyjściu spod prysznica czy kąpieli.

Zobacz także: Pielęgnacja do zadań specjalnych

Pomocna dłoń

Kiedy na zewnątrz trzaskający mróz i lodowaty wiatr także skóra rąk zaczyna się mocno wysuszać. W codziennym pośpiechu zapominamy o nakładaniu kremu po każdym myciu, czy o założeniu rękawiczek. Przemrożone, przesuszone dłonie cierpią, skóra swędzi, jest nieprzyjemnie napięta, a potem zaczyna pękać i krwawić. Takie zmiany nie goją się szybko i są dokuczliwe. Jeżeli na taką rzeczywistość nałoży się jeszcze częste mycie rąk mydłem czy płynem myjącym, o odkażaniu nie mówiąc – mamy ogromny dyskomfort. I nie oszukujmy się – takie dłonie nie wyglądają atrakcyjnie. Pielęgnacja dłoni odpowiednimi preparatami myjącymi (takimi, które nawilżają, dbają o barierę hydro-lipidową i nie podrażniają) oraz nakładanie na nie kremu zapewniającego dłoniom okluzję jest pierwszym, podstawowym krokiem do utrzymania ich w zdrowiu.

Czym się myć zimą – oto jest pytanie

Żele do mycia Sanex powstały z myślą o potrzebach skóry i jej pielęgnacji. Dokładnie myją skórę, ale jednocześnie nawilżają, wygładzają i wpływają pozytywnie na odbudowę płaszcza lipidowego. W składzie znajdziemy między innymi naturalne substancje nawilżające oraz kwasy, które zapewniają pH skóry poniżej 5,0. To dodatkowo utrzymuje optymalne nawilżenie skóry oraz zapewnia prawidłową florę bakteryjną. Wybór takiego preparatu jest kluczowy zimą. Od niego zaczyna się zdrowa skóra, także naszych dłoni.Grupa wsparcia do codziennego mycia

Żele Sanex skutecznie i delikatnie oczyszczają skórę zapewniając jej jednocześnie dobroczynne nawilżenie. I dodatkową zaletą jest to, że można ich używać także do codziennego mycia rąk.

i Autor: Materiały prasowe Sanex