Marka Lush przedstawia limitowaną kolekcję Lush x Beetlejuice! Czas na show!

Limitowane kosmetyki Beetlejuice Beetlejuice x Lush, powstały we współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), dla wszystkich, którzy lubią to co dziwne i niezwykłe! Dwie pachnące bomby do kąpieli, kostka bąbelkowa, żel pod prysznic, produkt do stylizacji włosów i prezent kąpielowy, wprowadzą w mroczny nastrój jednocześnie zachwycając zapachami i wyglądem. Najważniejsze, aby nie wymawiać jego imienia trzy razy!

The Juice Is Loose

Żel pod prysznic

Żel pod prysznic The Juice Is Loose posiada orzeźwiający zapach jagód jałowca i słodkiej, dzikiej pomarańczy. Zawarty w składzie ekstrakt z karagenu pozostawia skórę miękką i odżywioną, a intensywny fioletowy kolor zachwyca.

Goth Juice

Stylizator do włosów

Goth Juice to średnio utrwalający żel do włosów, który przywraca włosy do życia. Posiada zapach mchu i żywicy, połączonych z kadzidłem. Odżywcze olejki z nasion lnu i konopi regenerują włosy, a świeży napar z cytryny dodaje im blasku.

Bob

Bomba do kąpieli

Bob zapewni naprawdę wspaniałą kąpiel! To kula do kąpieli, która doda wodzie niebiesko-fioletowych barw, jednocześnie uwalniając słodki aromat olejku cytrynowego z Sycylii i żywicy labdanum.

Never Trust The Living

Kostka bąbelkowa

Never Trust The Living to przepis na relaks wśród stosów pachnących bąbelków. Świeży grejpfrut i soczyste olejki davana dodają energii, a skrobia kukurydziana pozostawia skórę miękką w dotyku.

The Afterlife

Bomba do kąpieli

Wykonana z wyjątkowych składników, takich jak jagoda jałowca i słodka dzika pomarańcza, kula do kąpieli The Afterlife zachwyca zapachem. Dodatkowo, zawiera w sobie trzeszczące cukierki, które dodadzą uroku kolorowej kąpieli.

Sandworm! Run!

Prezent do kąpieli

Sandworm to trzy produkty w jednym. Stworzone na bazie drzewnego olejku cedrowego i zielonego absolutu fiołka. Głowa to kula do kąpieli, która nadaje wodzie tajemniczy odcień żółtawej zieleni. Środek to kostka bąbelkowa, która zapewnia zmiękczającą skórę kąpiel z masłem illipe i shea. Natomiast ogon to pachnące mydło, wykonane z nawilżającego proszku z maranty i kojącego naparu z płatków róży.

