Marka Oral-B informuje o wprowadzeniu na rynek elektrycznej szczoteczki do zębów iO2 oraz nowych końcówek szczoteczek z inteligentnymi włóknami

Szczoteczka iO2 została stworzona po to, by pomóc użytkownikom szczoteczek manualnych łatwo rozpocząć korzystanie ze szczoteczek elektrycznych, dzięki aktywowanej jednym dotknięciem technologii Oral-B iO, która zapewnia prostsze i bardziej intuicyjne czyszczenie – bezwzględne dla płytki bakteryjnej, ale łagodne dla dziąseł! Okrągła główka szczoteczki, zainspirowana narzędziem dentystycznym, otacza każdy ząb z osobna, idealnie dopasowując się do jego unikalnego kształtu i usuwając 100% więcej płytki bakteryjnej niż zwykłe szczoteczki manualne, nawet w trudno dostępnych miejscach jamy ustnej. Model iO2 jest wyposażony w nową końcówkę szczoteczki z inteligentnymi włóknami, które teraz całkowicie zmieniają kolor na biały, informując w ten sposób, że należy wymienić główkę szczoteczki, aby przywrócić 100% mocy czyszczenia. Regularna wymiana główki szczoteczki jest bardzo ważna, ponieważ zużyta końcówka jest mniej skuteczna i pozostawia więcej płytki bakteryjnej, która gromadzi się na zębach i dziąsłach. Zużyte włókna stają się również mniej elastyczne i nie docierają do trudno dostępnych obszarów jamy ustnej, podczas gdy nowe włókna lepiej dostosowują się do unikalnego kształtu zębów, zapewniając im doskonałe czyszczenie. Dentyści i specjaliści w dziedzinie stomatologii zalecają wymianę końcówki szczoteczki co trzy miesiące, a szczoteczka iO w prosty sposób przypomina o tym, gdyby użytkownik nie pamiętał. Gdy jej włókna wyblakną do białego koloru, oznacza to, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki, aby znów zapewniała 100% mocy czyszczenia.

Przedstawiamy nową szczoteczkę Oral-B iO2:

Zaprojektowana z myślą o doskonałym czyszczeniu jamy ustnej: Okrągła główka szczoteczki, zainspirowana narzędziem profesjonalnym, otacza każdy ząb z osobna, idealnie dopasowując się do jego unikalnego kształtu i usuwając 100% więcej płytki bakteryjnej niż zwykłe szczoteczki manualne, nawet w trudno dostępnych obszarach jamy ustnej.

Zaprojektowana z myślą o prostocie:

Szczoteczka jest wyposażona w przycisk zasilania typu „wszystko w jednym”, aby aktywować technologię iO: bezwzględną dla płytki bakteryjnej, ale łagodną dla dziąseł.

Wbudowany 2-minutowy timer pomaga szczotkować zęby zgodnie z zaleceniami dentystów.

Zaprojektowana z myślą o delikatności:

Automatyczny czujnik siły nacisku zmniejsza prędkość szczotkowania i zmienia kolor ostrzegawczej diody na czerwony, gdy użytkownik stosuje zbyt duży nacisk, aby zapewnić ochronę dziąseł.

3 ciche poziomy intensywności czyszczenia (szczoteczka zawsze uruchamia się w trybie superdelikatnego czyszczenia) umożliwiające dobór pracy szczoteczki do indywidualnych potrzeb.

Nowe końcówki szczoteczek Oral-B z inteligentnymi włóknami:

Technologia inteligentnych włókien: Włókna całkowicie zmieniają kolor na biały, informując, że należy wymienić końcówkę szczoteczki na nową. Ta zmiana zależna jest od unikalnych nawyków użytkownika związanych ze szczotkowaniem. Dostępna w dwóch wariantach uwzględniających unikalne potrzeby w zakresie szczotkowania: iO Gentle Care:

Ponad 4000 miękkich włókien dla skutecznego czyszczenia.

Zaokrąglone włókna, które zapewniają efekt delikatnego przesuwania się po powierzchni – idealne dla wrażliwych zębów i dziąseł.Wyjątkowo cienkie włókna, które dopasowują się do kształtu zębów i czyszczą nawet przestrzenie międzyzębowe, w których może kryć się płytka nazębna.

iO Ultimate Clean:

Tysiące wewnętrznych i zewnętrznych włókien, nachylonych pod kątem 16°, aby lepiej usuwać płytkę bakteryjną.Kępki włókien delikatnie skręcone, aby dostosować się do unikalnych kształtów zębów, zapewniając dokładne czyszczenie.Włókna o różnych długościach do czyszczenia nawet trudno dostępnych miejsc.Zaprojektowano w Niemczech: Marka Oral-B z dumą informuje, że posiada centra badań, rozwoju i kontroli jakości w Niemczech, które gwarantują precyzyjne działanie i bezpieczną jakość wymiennych końcówek szczoteczek.

Misją Oral-B jest zapewnienie każdemu użytkownikowi najbardziej satysfakcjonujących i przyjemnych doznań podczas pielęgnacji jamy ustnej każdego dnia. Wprowadzenie iO2 sprawi, że niezwykła technologia iO będzie bardziej dostępna i przystępna cenowo, co pozwoli większej liczbie osób cieszyć się doskonałym czyszczeniem i optymalnym zdrowiem jamy ustnej. Aktualnie szczoteczka iO2 znajduje się w atrakcyjnej promocji w drogeriach Rossmann.

i Autor: materiał prasowy Oral-B iO2