i Autor: materiały prasowe PIXI

Strefa beauty

Marka Pixi ‒ ćwierćwiecze rewolucyjnej pielęgnacji skóry i innowacji w makijażu

Marka Pixi zawsze wykracza poza aktualne trendy dzięki ponadczasowemu podejściu do piękna i urody. Świętując swoją obecność na rynku kosmetycznym marka zaprezentowała limitowaną kolekcję 25 Years of Glow. W jej skład wchodzą cztery wyselekcjonowane propozycje: znane i lubiane klasyki do makijażu oraz produkt do pielęgnacji rąk.