Marki Phlov by Anna Lewandowska i TOUS ponownie łączą siły, tworząc idealny prezent na Dzień Kobiet

Czego pragną kobiety? Marylin Monroe śpiewała, że diamentów, o czym świetnie wie marka ponadczasowej, eleganckiej biżuterii TOUS. Według Phlov najlepszym dodatkiem, który powinnyśmy z dumą nosić każdego dnia, jest zadbana i promienna skóra. Ale pięknych dodatków nigdy za wiele! W Dzień Kobiet możemy mieć wszystko, o czym marzymy, dzięki markom, które doskonale wiedzą co mamy na naszej wish liście: Phlov by Anna Lewandowska i TOUS.

Phlov by Anna Lewandowska to marka stworzona przez kobiety dla kobiet. Wszystkie kosmetyki opracowywane są starannie pod konkretne potrzeby skóry i włosów, tak aby każda z nas czuła się wyjątkowo każdego dnia. Zadbana, promienna cera to ważny element naszej pewności siebie – kiedy czujemy się dobrze same ze sobą, przekłada się to także na kontakty z innymi. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko w Dzień Kobiet, ale każdego dnia znaleźć dla siebie chwilę przyjemności. We Phlov każdy produkt stworzono z myślą o dawaniu radości - od pięknych zapachów, przez wyjątkowe formuły, aż po kompleksowe rytuały pielęgnacyjne. A to wszystko w zgodzie z najnowszymi trendami. Zrób sobie najlepszy z możliwych prezentów i pokochaj siebie!

Zobacz także: Wieszam to na oknie, a wiosenna bryza zmieszana z pięknym zapachem roznosi się po całym mieszkaniu. Sposób na perfumowanie wnętrza bez wysiłku

Pomóc w tym mogą także ulubione akcesoria, biżuteria, która subtelnie podkreśli nasze piękno i dopełni stylizacji. W TOUS każda kobieta znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy szuka eleganckiej torebki, kolorowej apaszki czy klasycznych kolczyków. Nawet jeden drobny dodatek może całkowicie odmienić stylizację!

W ramach tej wyjątkowej współpracy, w dniach 1-8 marca przy zakupach za ponad 599 zł w sklepach TOUS (stacjonarnie oraz w sklepie internetowym) otrzymasz w prezencie krem odmładzający na dzień marki Phlov by Anna Lewandowska o wartości 179 zł z bestsellerowej linii anti-age. Spraw sobie prezent z okazji Dnia Kobiet i ciesz się promienną skórą i eleganckimi dodatkami, które razem tworzą ponadczasowe piękno.

KONKURS

Zachęcamy do śledzenia profilu marki Phlov na Instagramie, gdzie już wkrótce pojawi się informacja o wyjątkowym konkursie z okazji Dnia Kobiet. Do wygrania będą aż trzy zestawy, w których znajdą się produkty TOUS o wartości 500 zł i cała linia odmładzająca Phlov by Anna Lewandowska.

i Autor: Materiały prasowe PHLOV

i Autor: Materiały prasowe PHLOV