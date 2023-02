Markowe torebki w promocji Biedronki. Te modele będą rządzić wiosną 2023 na polskich ulicach. Kosztują mniej niż 100 zł

Trycholog pokazała skórę głowy po umyciu popularnym szamponem. To straszne, że wciąż go nadużywamy

Gazetka promocyjna Biedronki. Markowe torebki już na 100 zł

Promocje w Biedronce. Damska torebka to jedna z tych rzeczy, która fascynuje wielu mężczyzn. Można w niej znaleźć dosłownie wszystko, od klasyków typu klucze i telefon, po dosyć bardziej zaawansowane skarby, jak kilogramy drobniaków oraz zapasowe torebki. W najnowszej promocji Biedronki już od czwartku, 23 lutego pojawią się modne torebki marki Puccini. Do wyboru będzie wiele rewelacyjnych modeli, które rewelacyjnie sprawdzą się wiosną 2023. Hitem promocji Biedronki może okazać się błękitna torebka Puccini na niewielkim łańcuszku. To model, który będzie rządził w nadchodzącym sezonie. Kojarzy się on z kolorową modą wczesnych lat dwutysięcznych. Niebieska torebka Puccini w promocji Biedronki kosztować będzie 99 zł. Ciekawą opcją jest także plecak damski z pikowanym wzorem. To genialna alternatywa dla osób, które nie chcą sięgać po klasyczne torebki. Czarny plecak damski Puccini w promocji Biedronki kupisz za 139 zł. Te i inne modele z oferty Puccini pojawią się w promocji Biedronki już w czwartek, 23 lutego.

