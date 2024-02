Markowe zapachy za 1 zł w promocji w Biedronce. Orzeźwiające perfumy, które możesz dostać gratis. Radosny aromat z ostrym akcentem cytryny i romantycznym wykończeniem róży

Gigantyczne promocje w Biedronce na walentynki 2024. Romantyczne zapachy dla niej i dla niego za złotówkę

Nowy tydzień przynosi nowe promocje. W najnowszej gazetce promocyjnej poza szeroką ofertą na tłusty czwartek można także znaleźć perełki na walentynki. Hitem najnowszych promocji Biedronki z całą pewnością okaże się oferta 1+1 za złotówkę na wszystkie wody perfumowane marki Adidas. Oznacza to, że kupując dwa flakony tańszy z nich otrzymamy za jedyne 1 zł. Zapachy można mieszać, a dostępne są kompozycje zarówno dla niej jak i dla niego. Wooda perfumowana to rewelacyjny pomysł na walentynkowy prezent. Zapach to osobiste podarunki często wręczane najbliższym osobom. Zmysł węchy aktywuje wspomnienia. Jeżeli chcesz, by Twój ukochany lub ukochana kojarzyli się z danym zapachem kup mu perfumy.

Idealny zapach na wiosnę. Odżywcza cytryna z nutą róży. W Biedronce w promocji za złotówkę

Wśród wód perfumowanych Adidasa dostępnych w promocji Biedronki znajdziesz między innymi Adidas Fun Sensation. To bardzo wiosenny i odżywczy zapach. Dodaje energii i pobudza do działania. Inspirowany jest pozytywnym podejście do życia. Łączy w sobie romantyczne nuty z ostrzejszymi owocowymi aromatami. Kompozycja zapachowa Fun Sensation od Adidas zawiera nuty soczystej granity malinowej przełamane różowym pieprzem i cytryną. Sercem zapachu jest kwitnąca i słodka róża z soczystym fiołkiem. W nutach bazy wyczuwalne są akcenty piżma oraz ciepłego bursztynu. Cała ta magia zamknięta jest we flakonie, który w promocji Biedronki możesz zgarnąć za 1 zł..

i Autor: Materiały prasowe adidas

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce