Martyna Wojciechowska w reklamie nowej kolekcji biżuterii

– Jestem częścią świata, spotkaniem żywiołów. Woda, ziemia, powietrze i ogień dają mi siłę, energię do zmian, ale też spokój i równowagę – mowi Martyna Wojciechowska. – Żywioły są we mnie, w każdym z nas. Ich różne, czasem z pozoru przeciwstawne moce tworzą harmonię. Wszystkie moje dotychczasowe przeżycia, chwile zachwytu i nadziei, ale też momenty smutku oraz zwątpienia to zbiór doświadczeń, tytułowych elementów, które tworzą mnie, jako wolnego człowieka. Freedom Elements to biżuteria, która poprzez organiczną teksturę nosi w sobie obraz świata od tysięcy lat poddawanego działaniom żywiołów, jest też odzwierciedleniem natury człowieka – dodaje Martyna.

Nazwa kolekcji nie jest przypadkowa. Elements z języka angielskiego oznacza żywioły, ale także elementy, składniki – tak jak żywioły są kompletnym i pełnym zbiorem elementów, które wzajemnie się uzupełniają i tworzą wyjątkową całość. Elements podkreśla też kontynuację oferty W.KRUK poświęconej żywiołom. Latem marka zaprezentowała serię perfum oraz jedwabnych chust Freedom WATER, FIRE, EARTH i AIR stworzonych przez Martynę Wojciechowską.

Po raz pierwszy w nowej odsłonie kolekcji Freedom pojawiła się biżuteria w dwóch wariantach wykończenia. Kształty i formy są duże i wyraziste, wykonane z oksydowanego lub pokrytego 18-karatowym złotem srebra próby 925. Masywne, geometryczne elementy nadają biżuterii nowoczesny charakter, a oksydowanie dodatkowo podkreśla nieregularność faktury srebra. W kolekcji znajdują się pierścienie, obrączki i sygnety, o różnych szerokościach i fakturach, które można ze sobą łączyć. Uwagę zwracają także mocne, łańcuchowe naszyjniki i bransolety o nieregularnych ogniwach. W kolekcji znajdziemy również kolczyki, wisiorki, zawieszki, beadsy i inne elementy.