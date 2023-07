Według WHO menopauza to ostatni epizod krwawienia menstruacyjnego w życiu kobiety, po którym wystąpiła co najmniej roczna przerwa w krwawieniach. Jak wynika z raportu marki Jasnum1 40% kobiet przed menopauzą odczuwało niepewność, a blisko 30% lęk oraz przygnębienie. Obawy te są związane z postrzeganiem tego etapu życia głęboko zakorzenionym w stereotypach.

NOWY ROZDZIAŁ

W serialu „And Just Like That” możemy obserwować dalsze losy bohaterek kultowego serialu kontynuacji „Sex and the City”, które udowadniają, że młodość to stan ducha, a wiek to tylko liczba. Sarah Jessica Parker wcielająca się w Carrie Bradshaw wprawdzie ma już siwe włosy (wygląda kwitnąco!), to jest szczęśliwą, aktywną i budującą związek kobietą 50+. I choć świat i życie współczesnych kobiet w okresie klimakterium wygląda zupełnie inaczej niż kilka dekad temu, to postrzeganie społeczne menopauzy w Polsce bywa często tematem tabu. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Premierze serialu towarzyszyły duże emocje – także dotyczące wyglądu głównych bohaterek. Sarah Jessica Parker odniosła się w jednym z wywiadów dla „Vogue”, że jest pogodzona ze swoim wyglądem, lubi swoje siwe pasma i nie powie sama sobie: „Przestań się starzeć!”. Wielu internautów poparło aktorkę. Sam serial traktowany jest jako inspiracja dla kobiet w wieku dojrzałym, które wciąż są piękne, modne i na bieżąco z panującymi trendami. Współczesna kobieta wchodząca w okres menopauzy ma około 50-tki, jest aktywna zawodowo - często już u szczytu kariery zawodowej lub prowadząca odnoszący sukces własny biznes. Ma dorastające dzieci, a więc znajduje coraz więcej czasu na rozwijanie własnych pasji, zainteresowań, spotkania towarzyskie i dbanie o swój wewnętrzny dobrostan. Ma stabilny związek, ale czasem stawia też wszystko na jedną kartę i kończy niekorzystną dla niej relację. To też kobieta świadoma zmian, jakie nadchodzą. Ona chce żyć normalnie – „być sobą”, bo #MENOPAUZA TO NIE PAUZA.

CZAS ZMIAN (NA LEPSZE)!

Menopauza to szczególny czas w życiu kobiety. To okres zmian zachodzących na wielu płaszczyznach - ciała, psychiki, sposobu postrzegania świata, relacji z otoczeniem, a także zwykłej codzienności. Kampania społeczna #MENOPAUZA TO NIE PAUZA jasno pokazuje, że kobiety 50+ w Polsce nie są niewidoczne. Realizują się na wielu płaszczyznach, inspirują do działania, bije od nich życiowa mądrość i spokój. Z raportu Menopauza to nie pauza2, jasno wynika, że obecnie menopauzie towarzyszą emocje, takie jak: akceptacja (37%) i spokój (25%). Oczywiście wciąż ten okres wiąże się z pewnymi obawami. Negatywne emocje dominują głównie w okresie przed menopauzą i są to: niepewność, lęk i przygnębienie. Jedna czwarta kobiet podchodziła do tematu menopauzy z akceptacją. Obecne emocje to te głównie pozytywne. 37% kobiet zaakceptowało sytuację. Co czwarta odczuwa spokój, natomiast co piąta - równowagę i ulgę.

Zobacz także: Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce. Katarzyna Dowbor promienieje po zwolnieniu z "Nasz nowy dom". Ta sukienka to petarda. Podobną kupisz za 70 zł

PIĘKNA PERSPEKTYWA | SZCZERE ROZMOWY | MIĘDZY NAMI PRZYJACIÓŁKAMI

- Pamiętacie, jak regularnie dostawałam okres przez lata, kiedy wy już przestałyście go dostawać? (…) Nie dostałam okresu od czterech miesięcy, więc myślę, że mam menopauzę – mówi podekscytowana Charlotte podczas spotkania z przyjaciółkami w jednej ze scen serialu „And Just Like That”.

- Witam w klubie. Przygotuj się na pocenie – mówi Miranda

- To zabawne, ale nie miałam żadnych uderzeń gorąca, tkliwości piersi, „mgły mózgowej”. Żadnych tych okropnych symptomów, które wy macie” odpowiada z rozbrajającą szczerością Charlotte.

Rozmowa serialowych przyjaciółek to dowód na to, że do menopauzy można podejść ze spokojem, dystansem i poczuciem humoru, a na jej temat rozmawiać swobodnie i bez tabu. Raport Menopauza to nie pauza3 pokazuje, że duże ukojenie daje kobietom rozmowa z przyjaciółkami. Doświadczenia przyjaciółek i koleżanek oraz artykuły w Internecie i na blogach są głównym źródłami informacji dla prawie 1/3 kobiet na temat menopauzy. Przejście do etapu dojrzałości to też doskonała okazja, aby spojrzeć na wiele spraw z nowej perspektywy. Jak dbam o swoje zdrowie? Czy jestem dla siebie ważna? Jakie relacje mi służą? Co robię dla siebie? Czy jest mi ze sobą dobrze? Zachęca do tego marka Jasnum, producent suplementów diety wspierających kobiety w łagodzeniu objawów menopauzy.4 Marka do kolejnej edycji kampanii społecznej ##MENOPAUZA TO NIE PAUZA zaprosiła ekspertkę socjolożkę dr n. hum. Julitę Czernecką, która pomaga kobietom spojrzeć na ten czas z nowej perspektywy. Marka zorganizowała też sesję zdjęciową przy współpracy Zuzy Krajewskiej i Gosi Baczyńskiej, pokazując wspaniałe kobiety 50+. Dodatkowo nagrała cykl podcastów, których celem jest komunikacja, zgodnie z hasłem Jasnum, że menopauza wcale nie musi oznaczać pauzy w życiu kobiety.