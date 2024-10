Męska moda od legendarnej polskiej marki. Ta kolekcja to mistrzostwo krawiectwa i designu

Projektanci Vistula zadbali o najmniejszy szczegół tak, aby każdy produkt gwarantował komfort noszenia i odzwierciedlał najwyższe standardy sztuki krawieckiej.

Kolekcja została uszyta w Polsce i znalazły się w niej garnitury, marynarki, koszule i płaszcze wykonane z wełny, kaszmiru i bawełny od renomowanych europejskich dostawców.

Wśród okryć wierzchnich, marka proponuje płaszcz w odcieniach ciemnego granatu i klasycznego beżu. Wykonany z regenerowanego kaszmiru stanowi nową jakość - gwarantuje miękkość, lekkość i naturalny połysk. Warto wspomnieć, że kaszmir został pozyskany z recyklingu w sposób zrównoważony. Będzie stanowił idealne dopełnienie wełnianego garnituru, uszytego z wysokiej jakości włoskiej wełny 130’s. Marynarka płynnie układa się na sylwetce i gwarantuje nieskazitelny wygląd. Wykończona zdobnym przeszyciem typu AMF, nadaje formalnej stylizacji smukłości i lekkości. Wyróżnia ją krój super slim, proste klapy, dwuwypustkowe kieszenie z patką i biletówka. Dostępna w dwóch wariantach: gładkim granatowym bądź w szarej kracie.

Dla fanów smart casual Vistula proponuje marynarkę uszytą z wyjątkowo miękkiej, wełnianej flaneli, tradycyjną krawiecką metodą half-canvas. Wyróżniają ją świadczące o wysokim kunszcie wykonania wewnętrzne obłożenie typu french, grawerowane guziki z naturalnego rogu i rozpinane mankiety. Jej deseń w tradycyjną kratę, nakładane kieszenie i proste klapy, czynią z niej klasyczny element codziennej stylizacji.

Uniwersalność kolekcji Fine Tailoring pozwala na łatwe dostosowanie jej do okoliczności. Sprawdzi się na co dzień do biura, na spotkanie biznesowe czy specjalne okazje. Vistula Fine Tailoring to gwarancja perfekcyjnego ubioru każdego dnia.

