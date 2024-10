Klasyczne Święta wraz z Jo Malone London

Mieszam to ze sobą i nakładam na czoło. Lwia zmarszczka znika, a skóra odzyskuje elastyczność. Sposób na zmarszczki, który sprawi, że zaoszczędzisz na botoksie

Sprawmy, aby tegoroczne Święta na długo zapadły w pamięć. Pokażmy naszym Najbliższym, jak wiele dla nas znaczą, wręczając im 12-dniowy zestaw Cologne (Twelve Days Of Cologne), dzięki któremu można rozpocząć podróż z zapachami Jo Malone London. Do wyboru jest także zestaw trzech produktów z linii Cologne Intense (Cologne Intense Trio), aby w te Święta obdarowana osoba mogła poznać trzy bogate, niezwykle tajemnicze kompozycje zapachowe z różnych kategorii. A wyjątkowemu mężczyźnie, który ma już wszystko, warto podarować zestaw Mr Malone (Mr Malone Collection). Na pewno mu się spodoba.

Fir & Artemisia

Zapach przepełniony duchem Świąt, w którym drzewny charakter jodły i aromatyczna bylica napotykają kontrast w postaci miękkiej nuty skórzanej. To kompozycja zapewniająca dobre samopoczucie i radość, która jest dostępna we flakonach o pojemnościach 30 ml i 100 ml.

Świąteczne zapachy dla domu

Zapachy, które wyczarują w domu wspaniałą świąteczną atmosferę. Wypełnij wnętrza wprawiającym w dobry nastrój smakowitym zapachem, zainspirowanym cudownym aromatem ciemnej czekolady i skórki pomarańczowej, który roztacza świeca Bitter Orange & Chocolate. Spędzaj czas z bliskimi w towarzystwie bogatego, dymnego aromatu Roasted Chestnut. Spraw, aby każdy poranek był jak ten świąteczny dzięki magii roztaczanej przez orzeźwiające nuty kompozycji Pine & Eucalyptus.

Od drobnych upominków po wielkie gesty

Wspaniała oferta różnorodnych prezentów. Od dekoracyjnych świątecznych niespodzianek (Christmas Crackers) i ozdób (Christmas Ornaments), aż po odrobinę luksusu, czyli Little Luxuries. Odkryj drobne upominki, które można włożyć do świątecznej skarpetylub też coś większego, co będzie pięknie prezentowało się pod choinką.

i Autor: materiał prasowy Jo Malone

