Męski wiosenny niezbędnik pielęgnacyjny

Co spakować do kosmetyczki na majówkę? To trio to obowiązkowy zestaw beauty!

Wiosna to dobry moment, by odświeżyć swoje codzienne rytuały – także te pielęgnacyjne. Trzy starannie dobrane produkty z linii Homme to niezawodne trio, które zadba o skórę i przygotuje ją na cieplejsze dni. EISENBERG Paris Homme to kompleksowa odpowiedź na potrzeby męskiej skóry – skutecznie i bez kompromisów. Poznaj trzy produkty, których musisz spróbować tej wiosny!

DO GOLENIA I OCZYSZCZANIA

EISENBERG Paris ESSENTIAL TWO-IN-ONE to wielofunkcyjny kosmetyk w sam raz dla wymagających mężczyzn. Żel jest zarazem pianką do golenia jak i produktem myjącym do pielęgnacji twarzy. Za sprawą przyjemnej i łagodzącej konsystencji, łatwo i szybko usuwa ze skóry zanieczyszczenia. Lekka, świeża formuła sprawia, że golenie staje się łatwe, szybkie i komfortowe. Składniki myjące, tworzą delikatną pianę, nie powodując wysuszania skóry i usuwając toksyny wywołane zanieczyszczeniem środowiska. Produkt wzbogacony jest w Formułę Trio-Molecular®, która regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę. Jednym słowem – wiosenny must-have!

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ESSENTIAL TWO-IN-ONE, 199 zł/150 ml/sephora.pl

NAWILŻENIE I OCHRONA

EISENBERG Paris ESSENTIAL MOISTURISING BALM to delikatny balsam nawilżający o lekkiej, żelowo-kremowej konsystencji. Gwarantuje uczucie świeżości i komfortu zadbanej oraz gładkiej skóry przez cały dzień. W składzie kosmetyku znajdują się kwas hialuronowy, olej z orzechów makadamia oraz pantenol. Dzięki nim zapewnia dogłębne nawilżenie, zapobiega wysuszaniu skóry, a także chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Ponadto dzięki Formule Trio-Molecular® regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę. Kosmetyk dostosowany jest do wszystkich rodzajów cery oraz dla osób w każdym wieku. Poznaj idealne wiosenne nawilżenie!

Wypróbuj: EISENBERG Paris ESSENTIAL MOISTURISING BALM, 339 zł/75 ml/sephora.pl

ANTIDOTUM NA ZMĘCZENIE

EISENBERG Paris SILVER ESSENTIAL MASK jest ratunkiem na wszelkie problemy ze zmęczoną cerą. W kilka chwil przywraca zdrowy wygląd skóry i okolic oczu, działa przeciwzapalnie, nawilża, oczyszcza i koi. Koktajl aktywnych składników oferuje skuteczne korzyści detoksykacyjne i ultraliftingowe. Srebro o właściwościach antybakteryjnych i przeciwzapalnych regeneruje i łagodzi, a ekstrakt z nasion moringi zwalcza zanieczyszczenia. Od pierwszego zastosowania skóra jest nawilżona, gładsza i bardziej jędrna. Oznaki zmęczenia i zmarszczki są pozostają skutecznie zredukowane. Maska jest więc idealnym domknięciem męskiej wiosennej pielęgnacji.

Wypróbuj: EISENBERG Paris SILVER ESSENTIAL MASK, 479 zł/75 ml/sephora.pl