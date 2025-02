Minimalistyczny makijaż na wiosnę

EISENBERG Paris ALL-OVER MOISTURISING MASK sprawdzi się idealnie jako pierwszy krok do przygotowania makijażu. Ta maseczka to prawdziwy zastrzyk energii dla spragnionej skóry. Dzięki lekkiej, żelowej formule zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości i komfortu. Unikalne składniki, takie jak kwas hialuronowy i krasnorosty, intensywnie nawilżają, przywracają naturalne pH skóry oraz usuwają toksyny, pozostawiając cerę miękką, gładką i pełną blasku. Sekretem skuteczności jest innowacyjna Formuła Trio-Molecular®, która wspiera regenerację i odnowę skóry. Idealna do każdego rodzaju cery – koi podrażnienia i redukuje niedoskonałości. To nie tylko luksusową pielęgnację, ale także skuteczne rozwiązanie dla zdrowej, promiennej skóry każdego dnia.

IDEALNE NAWILŻENIE

EISENBERG Paris HYDRA CONFORT to luksusowy krem nawilżający, który błyskawicznie przywraca skórze komfort i długotrwałe nawilżenie. Dzięki połączeniu składników roślinnych i biotechnologicznych skutecznie zatrzymuje wodę w skórze, chroniąc ją przed przesuszeniem. Jego aksamitna, kremowa konsystencja idealnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry odwodnionej, zapewniając jej miękkość i elastyczność. Krem również zawiera Formułę Trio-Molecular®, która regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę. Enzymy usuwają martwe komórki, cytokiny pobudzają procesy regeneracyjne, a biostymuliny z młodych pędów buka dostarczają komórkom energii i wspomagają syntezę kolagenu. Jednym słowem idealnie sprawdzi się jako nawilżająca baza pod naturalny make up!

DELIKATNA KOREKTA

EISENBERG Paris PRECISION CONCEALER to więcej niż klasyczny korektor – to zaawansowana formuła korygująca, która nie tylko skutecznie maskuje niedoskonałości, ale także zapewnia 8 godzin nawilżenia i świeży, wypoczęty wygląd cery. Jego lekka, płynna konsystencja wzbogacona o nagietek i Formułę Trio-Molecular® sprawia, że skóra wygląda naturalnie i promiennie przez cały dzień. Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi wielopunktowemu, korektor idealnie kryje cienie pod oczami, niedoskonałości, blizny i przebarwienia, pozostając przy tym niewidoczny na skórze. Dla efektu rozświetlenia warto wybrać odcień o dwa tony jaśniejszy od karnacji. Ten produkt to must-have dla tych, którzy pragną nieskazitelnej, naturalnie wyglądającej cery.

PODKREŚLONE OKO

EISENBERG Paris THE GRAPHIC MASCARA® to produkt dla miłośników wyrazistego, a jednocześnie lekkiego i naturalnego makijażu oczu. Jej innowacyjna formuła nie tylko spektakularnie wydłuża, podkręca i pogrubia rzęsy, ale także wzmacnia je i stymuluje ich wzrost. Dzięki duetowi molekularnemu z alg morskich, prowitaminie B5 oraz witaminom C i E, maskara chroni rzęsy przed uszkodzeniami i intensywnie je odbudowuje. Profesjonalna, zakrzywiona szczoteczka perfekcyjnie dopasowuje się do kształtu oka, pozwalając na precyzyjną aplikację nawet na najkrótszych rzęsach. Efekt? +105% objętości i +39% gęstości zaraz po nałożeniu! Tak podkreślone spojrzenie to idealne dopełnienie naturalnego look’u.

