Sklep z kolekcjonerskimi zabawkami otwiera się w Warszawie! Wiele osób na to czekało

Nowy sklep MINISO o powierzchni 70 metrów kwadratowych będzie zlokalizowany w samym sercu Warszawy, na parterze Złotych Tarasów – dobrze skomunikowanego centrum handlowego połączonego bezpośrednio z Dworcem Centralnym. Obiekt, oferujący szeroki wybór międzynarodowych marek, co roku przyciąga 21 milionów klientów.

W sklepie dostępna będzie szeroka gama najpopularniejszych linii zabawek i minizabawek kolekcjonerskich MINISO, w tym blind boxów, oraz winylowych pluszaków z kolekcji Stitch, Gen Z Street i Eat Something Before You Sleep. Nie zabraknie też produktów inspirowanych znanymi globalnymi franczyzami, takimi jak Sanrio i Harry Potter. Sklep utrzymany w futurystycznej, niebieskiej kolorystyce wykończono materiałami reagującymi na światło oraz złotymi akcentami, nawiązującymi do charakterystycznego, falistego szklanego dachu Złotych Tarasów. Gości przywita duża figurka Stitcha umieszczona w witrynie przy wejściu.

Będzie to pierwszy w Polsce sklep detaliczny specjalizujący się w blind boxach i zabawkach kolekcjonerskich. Oprócz wspomnianych wcześniej kolekcji dostępna będzie także seria winylowych pluszaków MINISO Stitch, która odniosła ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych, Azji Południowo-Wschodniej i Kanadzie, a także oficjalne kolekcje Disneya: Mickey Fun Crash z Myszką Miki oraz Naughty Party z Kubusiem Puchatkiem. Zabawki nie tylko zachwycają designem i modnym wyglądem, ale są również starannie wykonane z wysokiej jakości materiałów i przyjemne w dotyku.

Wielkie otwarcie i rabaty na start

Z okazji otwarcia nowego sklepu MINISO przygotowało kupony rabatowe dla maksymalnie 100 osób w ramach kampanii internetowej MINISO PLUSH ICON. W dniach 1-2 sierpnia w sklepie odbędzie się wielka impreza z występami DJ-ów, pokazami tanecznymi, atrakcyjnymi rabatami i dodatkowymi niespodziankami. Od 4 sierpnia klienci, którzy kupią winylowe pluszaki, będą mogli otrzymać kolekcjonerski paszport na pieczątki, dający dostęp do interaktywnych aktywności, które można będzie wymieniać na ekskluzywne prezenty.

Więcej produktów MINISO w drodze

Otwarcie sklepu w Warszawie to początek ekspansji marki w Polsce. We wrześniu MINISO planuje otwarcie drugiego sklepu w Złotych Tarasach, o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, oferującego pełną gamę produktów lifestyle’owych – od artykułów gospodarstwa domowego po akcesoria modowe i zabawki. Marka przygotowuje się do zaoferowania polskim konsumentom jeszcze szerszego wyboru produktów kolekcjonerskich, dopasowanych do ich zainteresowań i dających jeszcze więcej radości z zakupów. Marka posiada już ponad 7,7 tys. sklepów w ponad 110 krajach.

i Autor: materiały prasowe MINISO

i Autor: materiały prasowe MINISO