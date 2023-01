Moda dla kobiet na ten sezon! Co będzie w trendach? Ten płaszcz musisz mieć

Ognista promocja w Rossmann na ulubioną farbę do włosów wśród kobiet po 60-tce. Szach mat na siwe włosy. Modne odcienie w niskiej cenie.

Klasyczne trencze

Trencze to zdecydowanie model płaszcza, który każdy z nas powinien posiadać w swojej szafie. Jest on doskonałym rozwiązaniem na wczesną jesień oraz wiosnę. Jego krój jest absolutnie uniwersalny i świetnie sprawdzi się zarówno w casualowych, jak i wyjściowych stylizacjach. Poza klasycznym modelem w camelowym kolorze na rynku znajdziemy wiele ciekawych odsłon tego fasonu – jesteśmy pewni, że każdy z nas znajdzie model idealnie dopasowany do siebie.

i Autor: materiały prasowe ESPRIT

Kurtki o krótszym kroju

Kurtki o krótszym kroju co sezon znajdują się na liście bestsellerów. Model ten jest hitem wśród tzw. it girls i wygląda świetnie zestawiony zarówno z eleganckimi spodniami, jeansami, a także spódnicami oraz sukienkami. Kurtki o tym fasonie zyskują na popularności i bez problemu znajdziemy w wielu odsłonach. Dzięki długości, która kończy się w talii pięknie ją podkreślają i dodatkowo optycznie wydłużają nogi.

i Autor: materiały prasowe ESPRIT

Puchowe

Kurtki typu puffer to bez wątpienia must-have w naszej garderobie. Są komfortowe, ciepłe i przede wszystkim bardzo stylowe. Puchówki o fasonie oversize świetnie sprawdzą się w casualowym look’u w połączeniu z jeansami o luźniejszym kroju oraz masywnymi sneakersami typu dad shoes. Z koleitaliowane i nieco bardziej dopasowane modele fantastycznie współgrać będą ze spodniami cygaretkami oraz sztybletami.

i Autor: materiały prasowe ESPRIT