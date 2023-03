Moda dla kobiet na wiosnę 2023. Ten motyw będzie rządził w każdym sklepie

Jednym z najważniejszych wiosennych trendów jest focus na jaskrawą kolorystykę: zieleń, róż, pomarańcz, czy błękit. Te intensywne barwy doskonale sprawdzą się zarówno w codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach - z łatwością wyróżnią się w gronie delikatnych wiosennych looków. Marka VAN GRAAF / Marie Lund proponuje stylową kurtkę, która łączy wszystkie wymienione wcześniej kolory, a dzięki barwnemu wzorowi będzie wyrazistym akcentem w nowoczesnych casualowych stylizacjach. Doskonałym dopełnieniem wiosennego outfitu będą stylowe i ponadczasowe spodnie od VAN GRAAF/ Y.A.S ze stębnowanymi kantami. Spodnie są częścią modułowego garnituru, ale mogą być również noszone oddzielnie. W tym looku warto postawić także na ciekawe dodatki, jak np. torebkę marki VAN GRAAF/Valentino Handbags w odcieniach modnej zieleni. Model nadaje całości nowoczesnego charakteru, a dzięki złotemu logo, wpisuje się w trendy. Dodatkowo poręczny, zgrabny kształt umożliwia noszenie jej na wiele sposobów.

Zobacz także: Pielęgnacja dłoni i stóp - jak dbać o te dwie „wizytówki”?

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Odzież w pomarańczowych odcieniach kojarzy się z radością, słońcem, ciepłem i optymizmem. W tym odcieniu marka VAN GRAAF / HUGO proponuje lekką i swobodną sukienkę, która jest świetnym wyborem na różne okazje. Aby uzupełnić stylizację, warto połączyć ją z kontrastującymi jasnymi dodatkami lub postawić na pomarańczowy total look. Nowoczesna i praktyczna torba na ramię marki VAN GRAAF / Calvin Klein Jeans doskonale komplementuje całość i będzie również świetnym wyborem do innych stylizacji. Torba zachwyca subtelnym tłoczeniem z monogramem i praktycznym kształtem. Pikowana kurtka od VAN GRAAF / Marie Lund to obowiązkowy element w okresie przejściowym. Jej lekka konstrukcja z dodatkiem sportowych detali, takich jak tunel z troczkiem,czy ściągacze doskonale uzupełnią niejedną stylizację - szczególnie tę z sukienką.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Błękitna odzież jest synonimem spokoju, harmonii i nieba. To kolor, który daje poczucie stabilności i ciepła. Modułowy niebieski garnitur marki VAN GRAAF/Drykorn to świetny wybór dla tych, którzy szukają eleganckiego i wygodnego stroju. Garnitur można z łatwością potraktować jako modułowy i dostosować do własnych potrzeb i preferencji. Sugerujemy zestawić go z dopasowanym t-shirtem z tropikalnym, wielokolorowym nadrukiem od VAN GRAAF/Marc Cain Collections, aby dodać odrobinę luźniejszego klimatu do swojego outfitu. T-shirt doskonale skomponuje się z niebieskim garniturem, a jego nadruk wprowadzi do stylizacji powiew świeżości i oryginalności. Ta kombinacja jest idealna zarówno na formalne, jak i mniej zobowiązujące wyjścia.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Ostatnim kolorem tego sezonu jest róż, najbardziej romantyczny i kobiecy odcień tej wiosny. Marka VAN GRAAF / HUGO proponuje koszulową sukienkę. Model o luźniejszym kroju w intensywnie różowym odcieniu będzie dobrym wyborem dla Pań, które chcą połączyć wygodę z elegancją. Kolejny różowy element must have wiosennej garderoby to płaszcz w podobnym odcieniu od marki VAN GRAAF/Rino & Pelle. Modny dodatek, który ochroni w chłodne dni i doda odrobiny radości do codziennego basicowego outfitu.

Dla Pań, które poszukują bardziej casualowej propozycji, marka VAN GRAAF / HUGO oferuje modną bluzę we wzór tie dye w odcieniach różu i pomarańczy. Jest to niezwykle stylowa i wygodna opcja, szczególnie atrakcyjna do stworzenia urban looków o swobodnym charakterze. Bluzę można łatwo zestawić z jeansami i sneakersami.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF