Moda, która Cię zachwyci! Romantyzm w najczystrzej postaci

To ubrania, które niosą w sobie tę samą czułość, co kartka znaleziona po latach między stronami książki. Są cozy i miękkie, jak wspomnienie lata zapisane w sercu, a jednocześnie odważne i świadome – bo romantyzm nie potrzebuje okazji, on dzieje się codziennie. W filiżance kawy wypitej o poranku w kawiarni, w lekkim uśmiechu puszczonym w stronę lustra, w swetrze, który otula jak ramiona dawno niewidzianej przyjaciółki.

EVERYDAY ROMANCE to „New Romantic” – romantyzm świadomy i współczesny. Delikatny, ale nie dramatyczny. Z dystansem, a jednocześnie pełen czułości. To styl, który zamiast mówić „kochaj mnie”, szepcze z uśmiechem „kocham siebie”. To kolekcja dla dziewczyn, które potrafią flirtować z modą i wspomnieniami – wybierają kwiaty tak, jak tworzą playlisty, intuicyjnie, zgodnie z nastrojem. Falbany i koronki noszą dla siebie, a róż potrafi mieć charakter.

Każdy element kryje w sobie ukryte hasła i małe sekrety – jak myśli zapisane na marginesie, jak wspomnienia, które nosimy blisko serca. Bo romantyzm nie jest historią zarezerwowaną tylko dla randek.

EVERYDAY ROMANCE to opowieść o czułości wobec siebie i o pięknie codziennych chwil, które z czasem stają się naszymi najcenniejszymi wspomnieniami.

PRZEWODNI TEMAT KOLEKCJI

EVERYDAY ROMANCE to rewolucja w rozumieniu romantyzmu w modzie. To nie jest romantyzm dla kogoś innego - to romantyzm dla siebie. Kolekcja opowiada historię współczesnej kobiety, która odkryła, że najpiękniejsze chwile życia nie czekają na wielkie okazje, lecz dzieją się codziennie.

Estetyka Utkanych Wspomnień - każdy element kolekcji to "utkane wspomnienie", nie dosłowne odtworzenie przeszłości, lecz współczesna interpretacja tego, co w przeszłości było najpiękniejsze i najczulsze.

Storytelling Codzienności - najpiękniejsze historie nie dzieją się tylko w wielkich momentach, lecz w codzienności: w porannej kawie, w wyborze ubrań, w spacerze, w uśmiechu do lustra.

HASŁA MARKETINGOWE

"Kocham Siebie" Szepczące hasło zamiast krzyczącego "kochaj mnie"

"Każdy detal to Twoja historia" Podkreśla personalizację doświadczenia mody.

"Czułość jako Siła" Redefiniuje pojęcie siły w kontekście współczesnej kobiecości.

"New Romantic - Dla Siebie, Przez Siebie" Definiuje nową kategorię romantyzmu w modzie.

WARTOŚCI

Czułość – wobec siebie, wobec codzienności, wobec wspomnień.

Świadomość – romantyzm współczesny, bez przesady, z dystansem, ale autentyczny.

Emocje – moda jako pamiętnik, detale jako nośniki wspomnień.

MANIFEST KOLEKCJI

EVERYDAY ROMANCE to opowieść o tym, że romantyzm nie potrzebuje wielkich scen. On dzieje się w codzienności.

W ciepłym swetrze, który otula jak ramiona dawno niewidzianej przyjaciółki.

W kawie wypitej samotnie w kawiarni, która smakuje jak mała randka z samą sobą.

W różu, który potrafi być odważny.

W falbanach i koronkach noszonych tylko dla siebie.

To kolekcja dla tych, które wierzą, że miłość zaczyna się od siebie – od czułości wobec własnych wspomnień, od nostalgii noszonej z uśmiechem i od modowego flirtu z przeszłością.

EVERYDAY ROMANCE przypomina:

że warto zakochać się w małych momentach,

że każdy dzień można zamienić w poezję,

że moda może być pamiętnikiem utkanym ze wspomnień.

Bo największym gestem czułości jest czasami po prostu… ubrać się dla siebie

i Autor: NAOKO/ Materiały prasowe

