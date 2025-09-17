Moda, która Cię zachwyci! Romantyzm w najczystrzej postaci

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-09-17 13:33

EVERYDAY ROMANCE to historia o tym, że najpiękniejsze wspomnienia utkane są z codziennych chwil. Powrót do chwil, kiedy czas płynął wolniej, a całe życie mieściło się w zeszycie z kolorowymi zakładkami i sekretnymi zapiskami. To letni wiatr poruszający koronkowe firanki w babcinym domu, ciepły koc, pod którym zasypiało się przy bajce, i bilety do kina schowane w kieszeni jak małe talizmany.

To ubrania, które niosą w sobie tę samą czułość, co kartka znaleziona po latach między stronami książki. Są cozy i miękkie, jak wspomnienie lata zapisane w sercu, a jednocześnie odważne i świadome – bo romantyzm nie potrzebuje okazji, on dzieje się codziennie. W filiżance kawy wypitej o poranku w kawiarni, w lekkim uśmiechu puszczonym w stronę lustra, w swetrze, który otula jak ramiona dawno niewidzianej przyjaciółki.

EVERYDAY ROMANCE to „New Romantic” – romantyzm świadomy i współczesny. Delikatny, ale nie dramatyczny. Z dystansem, a jednocześnie pełen czułości. To styl, który zamiast mówić „kochaj mnie”, szepcze z uśmiechem „kocham siebie”. To kolekcja dla dziewczyn, które potrafią flirtować z modą i wspomnieniami – wybierają kwiaty tak, jak tworzą playlisty, intuicyjnie, zgodnie z nastrojem. Falbany i koronki noszą dla siebie, a róż potrafi mieć charakter.

Każdy element kryje w sobie ukryte hasła i małe sekrety – jak myśli zapisane na marginesie, jak wspomnienia, które nosimy blisko serca. Bo romantyzm nie jest historią zarezerwowaną tylko dla randek.

EVERYDAY ROMANCE to opowieść o czułości wobec siebie i o pięknie codziennych chwil, które z czasem stają się naszymi najcenniejszymi wspomnieniami.

 PRZEWODNI TEMAT KOLEKCJI

EVERYDAY ROMANCE to rewolucja w rozumieniu romantyzmu w modzie. To nie jest romantyzm dla kogoś innego - to romantyzm dla siebie. Kolekcja opowiada historię współczesnej kobiety, która odkryła, że najpiękniejsze chwile życia nie czekają na wielkie okazje, lecz dzieją się codziennie.

Estetyka Utkanych Wspomnień - każdy element kolekcji to "utkane wspomnienie", nie dosłowne odtworzenie przeszłości, lecz współczesna interpretacja tego, co w przeszłości było najpiękniejsze i najczulsze. 

Storytelling Codzienności - najpiękniejsze historie nie dzieją się tylko w wielkich momentach, lecz w codzienności: w porannej kawie, w wyborze ubrań, w spacerze, w uśmiechu do lustra.

HASŁA MARKETINGOWE

  • "Kocham Siebie" Szepczące hasło zamiast krzyczącego "kochaj mnie"
  • "Każdy detal to Twoja historia" Podkreśla personalizację doświadczenia mody.
  • "Czułość jako Siła" Redefiniuje pojęcie siły w kontekście współczesnej kobiecości.
  • "New Romantic - Dla Siebie, Przez Siebie" Definiuje nową kategorię romantyzmu w modzie.

 WARTOŚCI

  • Czułość – wobec siebie, wobec codzienności, wobec wspomnień.
  • Świadomość – romantyzm współczesny, bez przesady, z dystansem, ale autentyczny.
  • Emocje – moda jako pamiętnik, detale jako nośniki wspomnień.

MANIFEST KOLEKCJI

EVERYDAY ROMANCE to opowieść o tym, że romantyzm nie potrzebuje wielkich scen. On dzieje się w codzienności.

  • W ciepłym swetrze, który otula jak ramiona dawno niewidzianej przyjaciółki.
  • W kawie wypitej samotnie w kawiarni, która smakuje jak mała randka z samą sobą.
  • W różu, który potrafi być odważny.
  • W falbanach i koronkach noszonych tylko dla siebie.

To kolekcja dla tych, które wierzą, że miłość zaczyna się od siebie – od czułości wobec własnych wspomnień, od nostalgii noszonej z uśmiechem i od modowego flirtu z przeszłością.

EVERYDAY ROMANCE przypomina:

  •  że warto zakochać się w małych momentach,
  •   że każdy dzień można zamienić w poezję,
  •   że moda może być pamiętnikiem utkanym ze wspomnień.

Bo największym gestem czułości jest czasami po prostu… ubrać się dla siebie

