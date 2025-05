Moda, która mówi „Dziękuję” – inspiracje prezentowe na Dzień Matki

Od kiedy zaczęłam dodawać to do szamponu, to mój mąż ciągle dotyka moich włosów. Są miękkie i pełne blasku niczym tafla. 1 łyżeczka wymieszana z szamponem zregeneruje i nabłyszczy włosy

Szukając prezentu praktycznego i eleganckiego, warto sięgnąć po pasek z naturalnej skóry. Miłośniczki detali z charakterem pokochają model marki VAN GRAAF/VANZETTI w zadziorny panterkowy wzór, który tym samym urozmaici nudne zestawy. Alternatywą może być bardziej stonowany i funkcjonalny dwustronny pasek marki VAN GRAAF/LAUREN RALPH LAUREN – zjednej strony czarny, z drugiej brązowy. Wykonany z miękkiej skóry i wyposażony w elegancką złotą klamrę z logo, sprawdzi się doskonale w codziennym użytkowaniu – oferując klasykę, ponadczasowość i wygodę w jednym.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Nie sposób nie wspomnieć o torebkach – codziennych, pojemnych i eleganckich. Torebka marki VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER w głębokim odcieniu burgundu, wykonana z gładkiejekologicznej skóry urzeka formą i złotymi detalami – to luksusowy dodatek z praktycznym, przestronnym wnętrzem i odpinanym paskiem. Idealna zarówno do pracy, jak i na co dzień. DlaMam ceniących wygodę i mobilność, idealnym rozwiązaniem będzie niewielka beżowa torba na ramię VAN GRAAF/HUGO. Jej kompaktowy rozmiar, regulowany pasek, łatwa w pielęgnacji sztuczna skóra i ponadczasowy design czynią z niej codziennego towarzysza, który zmieści wszystko, co potrzebne w biegu przez codzienne obowiązki.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Apaszki i szaliki to także bardzo dobre pomysły na niedrogie, ale niemniej stylowe upominki. Delikatny szalik VAN GRAAF/FRAAS przyciąga wzrok malarskim kwiatowym wzorem inspirowanym dziełami mistrzów impresjonizmu. Subtelne frędzle, zwiewność materiału i szeroki format sprawiają, że doskonale układa się wokół szyi i pasuje zarówno do płaszcza, jak i lekkiego trencza. Dla miłośniczek bardziej geometrycznych form świetnym wyborem będzie beżowo-niebieski szalik marki VAN GRAAF/MARIE LUND, którego deseń nawiązuje do antycznych wzorów greckich. Wykonany z miękkiej wiskozy, z dekoracyjnymi frędzlami i prostym wykończeniem, znakomicie podkreśla charakter wiosennych i letnich stylizacji.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Wśród pomysłów na upominek nie powinno zabraknąć również eleganckich portfeli. Model VAN GRAAF/CALVIN KLEIN wykonany z czarnej wegańskiej skóry to hołd dla minimalistycznegostylu – prosta forma, logo marki i nowoczesne rozwiązania takie jak ochrona RFID, która zabezpiecza dane kart, czynią go idealnym prezentem dla Mam, które cenią technologię,bezpieczeństwo i styl. Dodatkowo sprzedawany jest w eleganckim pudełku, stając się gotowym prezentem. Portfel marki VAN GRAAF/L.CREDI to natomiast opcja dla fanek niebanalnegodesignu – biała forma z kontrastującymi brązowymi akcentami i przemyślane wnętrze z licznymi kieszonkami na banknoty, monety i karty to praktyczny wybór, który pomieści wszystkieniezbędne drobiazgi.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Na wyjątkowe okazje warto wybrać coś o nieco bardziej wyrafinowanym charakterze np. elegancką, malinową, małą torebkę VAN GRAAF/VALENTINO HANDBAGS. Jej kompaktowy rozmiar skrywa liczne przegrody, do tego regulowany pasek oraz estetyczne złote okucia, które dodają luksusowego charakteru. Dla Mam, które kochają błysk i chcą lśnić, alternatywą o niecobardziej artystycznym charakterze jest szara pikowana torebka VAN GRAAF/BOSS z geometrycznymi przeszyciami. Dzięki złotemu łańcuszkowi i efektownej, designerskiej klamrze dodaje szyku każdej stylizacji, stając się wyrazistym akcentem podczas wieczornego wyjścia.