Moda na jesie, która Cię zaskoczy

W kolekcji Fall in Love marka łączy znane i lubiane fasony z nowościami zaprojektowanymi z myślą o codziennym rytmie. Pojawiają się sety, które można nosić razem lub osobno, dzianiny tak miękkie, że trudno się z nimi rozstać, oraz tkaniny, które otulają jak koc. Wszystko utrzymane jest w stonowanej, jesiennej palecie: beżach, brązach, czerwieniach.

Jak zawsze, The Love Love Life stawia na wysoką jakość. W kolekcji pojawiają się m.in. wełna merino, miękka bawełna – tkaniny i przędze wybierane są z troską. Modele szyte są lokalnie, z dbałością o detale i konstrukcję, która ma służyć przez więcej niż jeden sezon.

Inspiracja kolekcji wyrasta z idei codziennego komfortu. Całość można określić jako codzienny, swobodny styl w wersji easy-to-wear – garderoba stworzona do życia w ruchu. Bazą są miękkie, otulające materiały – wełniane swetry, flanela i żakard z subtelnym kwiatowym detalem – które kontrastują z objętością puchowych kurtek. To esencja naszej marki: miks wygody dresów z elementami, które zwykle kojarzą się z innymi kategoriami garderoby – koszulami czy sukienkami – ale tutaj nabierają luzu i sportowego charakteru.Formy są proste, oversize, łatwe do noszenia i stylizowania. Sylwetki otulają, dają swobodę i lekkość w ruchu.

Jesień to czas spowolnienia, oddechu, zatopienia się w tym, co naprawdę ważne. Fall in Love to kolekcja stworzona z potrzeby łagodności – dla siebie, dla innych, dla świata. Otul się czymś dobrym.

i Autor: Fall in Love/ Materiały prasowe

