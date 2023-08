Moda na jesień 2023. Nowoczesnej kroje i harmonijne wzory

Niedawno każda Polka miała je w swojej szafie. To zakazane spodnie dla kobiet po 50-tce. Skracają i pogrubiają nogi. Modowy koszmarek sprzed lat powraca

Nazwa kolekcji – UNIQLO : C nawiązuje do imienia projektantki, a także anglojęzycznych słów, które były źródłem inspiracji w procesie tworzenia: Curiosity, Conversation, City, Clarity, Connection, Creativity (ciekawość, rozmowa, miasto, jasność, połączenie, kreatywność). Clare, czerpiąc ze swojego bogatego doświadczenia, wykorzystuje tu zaawansowane technologie odzieżowe, które w połączeniu z wyrafinowanym wzornictwem tworzą niezwykle wygodną i funkcjonalną kolekcję odzieży, idealnie dostosowaną do potrzeb współczesnej kobiety. Każdy element zdaje się tu być uszyty na miarę, a łatwość łączenia różnych elementów i ich komfort, zapewniają wyjątkową przyjemność z noszenia.

- Kolekcja UNIQLO : C to nowy, fascynujący rozdział w projektowaniu damskiej odzieży UNIQLO. - mówi Yukihiro Katsuta, Starszy Dyrektor Wykonawczy Grupy Fast Retailing oraz Szef Działu Badań i Rozwoju UNIQLO. - Wierzę, że bogate doświadczenie Clare, znajdujące wyraz w projektach, które w pełni oddają charakter współczesnej kobiety, pozwoli nam wyznaczyć nowy standard linii LifeWear. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę, tworząc kolekcje pełne energii i wrażliwości, wnoszące radość do życia naszych klientek.

- Czuję się zaszczycona zaproszeniem do stworzenia nowej kolekcji UNIQLO. – komentuje Clare Waight Kelle. - Od dawna podziwiam filozofię projektowania LifeWear, opartą na innowacjach technologicznych, autentyczności i funkcjonalności. Zawsze inspirował mnie japoński estetyzm subtelności, prostoty i perfekcji w każdym detalu, dlatego praca z zespołem UNIQLO nad ukształtowaniem wrażliwości mojej nowej kolekcji na skalę globalną - to naprawdę ekscytujące doświadczenie.

KOLEKCJA

Kolekcja prezentuje nową interpretację klasycznego płaszcza typu trencz, który wykonany został z trwałej i wszechstronnej tkaniny gabardynowej, idealnej na każdą porę roku. W asortymencie znajdują się ciepłe i lekkie puchowe kurtki oraz płaszcze, z puchem poddanym specjalnej obróbce antystatycznej. Wytworna spódnica maxi o plisowanym kroju wykonana jest z delikatnego, lśniącego, satynowego materiału, poddanego obróbce cieplnej. Spodnie mają swobodny charakter, a zwiewne spódnice i sukienki, zdobione subtelnymi, florystycznymi wzorami i motywem paisley, idealnie komponują się z kolekcją luźnych swetrów, krótkich kardiganów i rozpinanych swetrów typu boyfriend. Kolekcja zawiera także kuszącą różnorodność przyciągających uwagę butów - dla dopełnienia każdej stylizacji.

