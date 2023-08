Moda na jesień 2023. Psychodeliczne nadruki. Gorące trendy z Fashion Week w Danii. To noszą największe gwiazdy

Cudowny krem na zmarszczki pod oczami za 18 zł. W promocji Rossmann duża zniżka! Rozświetla skórę i prasuje kurze łapki. "Polecam go każdej kobiecie 50+"

Najważniejsze trendy zaobserwowane na ulicach Kopenhagi przez ZALANDO:

Pick Your Pink

Popularność różowego rośnie od sezonu AW 22, a gorączka Barbie po premierze filmu wciąż trwa. Fenomen kulturowy eksplodował, a znawcy branży obnosili się z nowym ulubionym kolorem świata podczas Kopenhaskiego Tygodnia Mody. Kierując się energią Ken-ergy, istnieje odcień, który pasuje każdemu, niezależnie od tego, czy jest to kwiat wiśni, fuksja, czy róż BarbieTM. Niezliczone odcienie różu pojawiały się zarówno subtelnie jako dodatek, jak i w pełnowymiarowych stylizacjach od stóp do głów, takich jak moment Acne Studios Beyonce – udowadniając, że z pewnością istnieje więcej niż jeden sposób na stylizację koloru roku.

Kwiaty i falbany

Kontynuując w AW23, na ulicach Kopenhagi unosiły się kwiaty i falbany, które można wszechstronnie wykorzystać zarówno w stylizacjach na specjalne okazje jak i tych codziennych. Kontrowersyjne kwiaty 3D inspirowane m.in. kolekcją Loewe wiosna/lato 23 były noszone przez gości, którzy chcieli się wyróżnić, podczas gdy bardziej delikatne kwiaty z marszczonymi detalami zostały wykorzystane przez tych, którzy preferują stonowany styl.

Over Printed

Print na całej powierzchni tkaniny, tie-dye, rozmyty nadruk, były zauważalnym przez cały tydzień trendem. W charakterystycznej sukience tubie Loewe, zauważyliśmy kilku redaktorów i twórców, którzy zdecydowali się na rozmyte nadruki i inne psychodeliczne wzory – w stylu Kendall Jenner. Innowacyjne grafiki autorstwa projektantów, w tym Y-Project i Roksandy, są dowodem na to, że moda na tzw dopamine drama wciąż cieszy garderoby na całym świecie.

Zobacz również: Nowy trend w makijażu. Jak wykonać Strawberry Makeup? Ten makijaż będzie królować na ulicach

Butter Color

Kolor, który jak naukowo udowodniono, natychmiast poprawia nastrój, maślana żółć to nowy beż. Ten kolor to wyraz cichego luksusu, odcień został zaprezentowany w kolekcjach SS23 od Rejina Pyo, Givenchy i Bottega Veneta. Niezależnie od tego, czy jest to pełna stylizacja czy efektowna torebka, najlepsi kreatorzy biorący udział w Kopenhaskim Tygodniu Mody nosili delikatne odcienie pastelowej żółci.

Biurowy styl

Minimalistyczne projekty w stylu smart były silnym elementem estetyki na Copenhagen Fashion Week. Od luźnych czarnych garniturów po ołówkowe spódnice w połączeniu z przyciętymi koszulami, biurowy szyk pojawiał się na wybiegach przez cały rok 2023. Wiralowa sensacja, Emma D’Arcy, jest jedną z wielu celebrytek, które wpłynęły na rozpowszechnienie tego stylu po tym, jak założyła za duży czarny garnitur Acne Studios i nałożyła spódnicę na spodnie podczas swojego debiutu na Złotych Globach.

Sportowy styl — zwycięska passa

Podczas gdy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet nadal wzbudzają entuzjazm fanów na całym świecie, trend łączący modę z piłką nożną odnotowuje kolejny wzrost popularności po tym, jak został zapoczątkowany przez ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata FIFA. Stylizację można uzyskać za pomocą pary adidas Samba i koszulki piłkarskiej wpuszczonej w dżinsową spódnicę lub proste dżinsy. A piłka nożna to nie jedyny świat, w którym zderzają się sport i moda; od elementów z górskich szlaków po odzież w tenisowym stylu, cała kategoria sportowa zyskuje na popularności. Debiutancka kolekcja Paolina Russo zaprezentowana na CPH FW zawierała oddychającą techniczną odzież sportową, elementy z lycry i sportowe grafiki.

i Autor: Materiały prasowe Zalando

i Autor: Materiały prasowe Zalando

i Autor: Materiały prasowe Zalando

i Autor: Materiały prasowe Zalando

i Autor: Materiały prasowe Zalando