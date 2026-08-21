Moda na jesień 2026. Płaszcz jako forma autorytetu

Płaszcz od lat pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych produktów marki Patrizia Aryton. W kolekcji AW26 jego forma zyskuje zdecydowany, nowoczesny charakter, jednocześnie pozostając podporządkowana wygodzie i swobodzie ruchu. Monumentalne, dwurzędowe modele z czystej wełny, fasony z obszernymi, otulającymi szalami czy projekty o wyrazistej strukturze pokazują różne oblicza kluczowego dla marki elementu garderoby. Ich siła wynika z proporcji, linii i konstrukcji – płaszcz nie definiuje kobiety, lecz pozwala jej nadać stylizacji własny charakter i budować wyrazistą, ale nienachalną obecność.

Ta idea znajduje odzwierciedlenie w dwóch uzupełniających się wątkach kampanii: The Coat Authority oraz The Tailoring Tale. Pierwszy podkreśla dojrzały autorytet płaszcza i jego rolę w budowaniu sylwetki, drugi zwraca uwagę na proces stojący za gotową formą - precyzję krawiectwa, konstrukcję i rzemieślniczą wiedzę. To właśnie połączenie doświadczenia i współczesnej myśli projektowej stanowi jeden z kluczowych elementów DNA marki.

W kampanii rzemiosło nie jest jedynie hasłem, ale częścią wizualnej opowieści. Obok gotowych sylwetek pojawiają się elementy pracowni: papierowe wykroje oraz płócienne odszycia pierwowzorów. Autentyczne wykroje przypominają o konstrukcyjnym doświadczeniu marki, natomiast płócienne prototypy pokazują jeden z etapów powstawania płaszcza - moment, w którym przed wykorzystaniem docelowej tkaniny sprawdzane są linia, proporcje i sposób układania się formy. Dzięki temu backstage staje się naturalnym dopełnieniem głównej historii kampanii i pozwala zobaczyć, co stoi za precyzją finalnego projektu.

Kampanię budują zdecydowane, niemal rzeźbiarskie sylwetki zestawione z miękkością pozostałych elementów garderoby. Obok płaszczy pojawiają się dopracowane garnitury, skórzane kurtki i dzianiny, tworzące spójne tło dla kluczowych okryć wierzchnich. O charakterze kolekcji decydują przede wszystkim materiały - od gęstych wełnianych tkanin, przez szlachetne skóry, po puszyste wykończenia o wyrazistej fakturze. Paletę tworzą klasyczna czerń, taupe i beże, przełamane odcieniami dojrzałej oberżyny, burgundowej czerwieni oraz ciemnej zieleni.

Wizualna opowieść kampanii zestawia dwa środowiska, w których spotykają się tradycja i współczesność: zacisze pracowni, gdzie powstają konstrukcje i odszycia, oraz surową, nowoczesną architekturę miejską. To właśnie w tym zestawieniu najlepiej wybrzmiewa podejście Patrizia Aryton do luksusu - opartego nie na sezonowych trendach czy dekoracyjności, ale na jakości, formie, proporcji i rzemiośle. W kolekcji AW26 płaszcz staje się więc nie tylko okryciem, lecz przede wszystkim wyrazem charakterystycznej dla marki filozofii projektowania.

Campaign Credits: Modelka: Jo Kruk Fotograf: Borys Synak Asystentka fotografa: Aleksander Balcerek Video: Adrian Obręczarek Stylistka: Olivia Kijo Asystentka stylistki: Sonia Janus Make-up: Aneta Kostrzewa Hair: Daniel Gryszke Scenografia: Eleonora Rogińska Dom Produkcyjny: Made by Eight Producent: Rafał Podgórski Oświetlenie: Paweł Szczegryn, Mikołaj Jenczyk

Autor: Borys Aryton/ Materiały prasowe

Autor: Borys Aryton/ Materiały prasowe