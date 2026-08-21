Sekrety młodego spojrzenia: kompleksowa pielęgnacja delikatnej skóry pod oczami

Skóra w okolicy oczu jest około 3-5 razy cieńsza niż na pozostałych częściach twarzy. Posiada mniej gruczołów łojowych i kolagenowych, co sprawia, że jest mniej nawilżona i elastyczna. Dodatkowo, jest stale narażona na ruchy mimiczne (mruganie, uśmiechanie się), co przyspiesza powstawanie zmarszczek. To właśnie te cechy sprawiają, że wymaga ona produktów i metod pielęgnacyjnych, które są specjalnie dostosowane do jej potrzeb.

Pielęgnacja skóry pod oczami jest bardzo ważna. Ta część skóry twarzy jest bardzo delikatna i cienka przez co wymaga specjalnego podejścia i nie lubi ostrego traktowania. Skóra w tym miejscu szybko się wysusza i łatwo ją podrażnić. Jak prawidłowo pielęgnować okolice oczu? Przede wszystkim pamiętaj o demakijażu, nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów, przyłóż nasączony kosmetykiem wacik do oka i poczekaj, aż składniki z produktu zaczną rozpuszczać makijaż. Delikatnie wytrzyj jego resztka ruchami w stronę wewnętrznych kącików oka. Patyczkami do uszy pozbądź się resztek makijażu z okolicy rzęs. Jako, że skóra pod oczami wymaga specjalnego podejścia dlatego też stosuje się na niej specjalne kremy pod oczy. Doskonale potrafią one nawilżyć tę okolicę, zniwelować cienia, rozjaśnić cerę, a nawet zmniejszyć zmarszczki. Jaki krem pod oczy wybierać.

Kluczowe składniki aktywne w pielęgnacji pod oczami Wybierając kosmetyki pod oczy, zwróć uwagę na składniki, które są znane ze swoich właściwości nawilżających, regenerujących i rozjaśniających:

Kwas hialuronowy: Intensywnie nawilża i wypełnia drobne zmarszczki, nadając skórze gładkość.

Kofeina: Poprawia mikrokrążenie, zmniejszając opuchliznę i rozjaśniając cienie.

Witamina C: Silny antyoksydant, rozjaśnia skórę, stymuluje produkcję kolagenu i chroni przed wolnymi rodnikami.

Retinol (w niskich stężeniach i delikatnych formułach): Stymuluje odnowę komórkową i produkcję kolagenu, redukując zmarszczki. Pamiętaj o stosowaniu go wieczorem i ochronie przeciwsłonecznej w dzień.

Peptydy: Wspierają produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność i elastyczność skóry.

Ekstrakty roślinne (np. zielona herbata, ogórek, aloes): Działają kojąco, przeciwzapalnie i nawilżająco.

CLARINS Double Serum Eye - Przeciwstarzeniowe serum pod oczy

Cała moc bestsellerowego Double Serum, teraz dla Twoich oczu! Podwójna, przeciwstarzeniowa formuła do pielęgnacji okolic oczu została stworzona tak, aby tworzyć perfekcyjną, organiczną harmonię ze skórą. Double Serum Eye zostało wzbogacone różnorodnymi ekstraktami roślinnymi (13 roślin w tym silny duet: ekstrakt z trybuli leśnej i kurkumy). Kompletne serum w 96% z naturalnych składników, które skutecznie i widocznie działa na wszystkie oznaki starzenia się skóry: wygładza zmarszczki, redukuje opuchnięcia i cienie pod oczami oraz wzmacnia skórę wokół oczu. Natychmiast oczy wyglądają bardziej promienne i młodzieńcze.

Autor: Clarins/ Materiały prasowe

PIXI Retinol Eye Cream - Krem pod oczy z retinolem

Ten krem po oczy zawiera również kwas hialuronowy i adenozynę – dzięki czemu jest wystarczająco silny, aby zmniejszyć zmarszczki i drobne linie, ale pozostaje wystarczająco delikatny, aby był stosowany w codziennej pielęgnacji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe PIXI

DRUNK ELEPHANTA-Shaba Complex™ Eye Serum - Przeciwstarzeniowe serum pod oczy

Ten przeciwobrzękowy krem pod oczy zawiera 0,1% czystego wegańskiego retinolu, który uelastycznia skórę i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek, jednocześnie pomagając skórze zwalczać uszkodzenia spowodowane promieniami UV i wolnymi rodnikami. 3% stężenie kofeiny jest jednym ze składników tego serum, które pomaga znacznie zmniejszyć opuchliznę wokół oczu, podczas gdy peptydy miedzi promują zdrową produkcję kolagenu i zwiększają elastyczność.