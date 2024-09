Moda na jesień i zimę! Eleganckie okulary, które łączą nowoczesność z ponadczasowym stylem

Cara Delevingne dołącza do globalnego składu ambasadorek L’oréal Paris

Twarzami kampanii FW24 są ikony mody, muzyki i filmu: Naomi Campbell – supermodelka, która od lat niezmiennie wyznacza trendy, Lee Jong-suk – południowokoreański aktor i model, Burna Boy – artysta nagrodzony Grammy, oraz Matteo Berrettini – włoski tenisista, którego styl jest interpretacją sportowej elegancji.

Linia BOSS SIGNATURE to manifest nowoczesnych trendów i klasyki. Dla kobiet i mężczyzn, którzy pragną wyróżniać się z tłumu, kolekcja oferuje szeroki wachlarz kształtów oprawek – od odważnych, geometrycznych form po subtelne, eleganckie linie. Ich wzornictwo odzwierciedla nowoczesne podejście do klasyki, a wyraziste kolory oraz innowacyjne kombinacje transparentnych akcentów sprawiają, że każdy model staje się nie tylko modnym dodatkiem, ale również wyrazem unikalnego stylu.

W kolekcji BOSS SIGNATURE LIGHT znajdziemy ultralekkie oprawki, które miksują elegancję z funkcjonalnością. Zarówno damskie, jak i męskie modele są doskonałym wyborem na co dzień – idealne do biura, na spotkania, czy na weekendowe wyjazdy. Minimalistyczne kształty oraz subtelne metalowe akcenty nadają im nowoczesnego charakteru, a starannie dobrane kolory wprowadzą świeżość do każdego looku.

Linia BB LOGO to esencja luksusu i prestiżu. Okulary przeciwsłoneczne z trójwymiarowym logo BB przyciągają uwagę i dodają każdemu outfitowi nuty wyrafinowania. Stworzone z myślą o osobach, które cenią sobie elegancję i chcą wyróżnić się w tłumie, modele w tej kolekcji są idealnym rozwiązaniem na każdą okazję – od formalnych spotkań po wieczorne wyjścia.

Kolekcja BOSS Eyewear na sezon jesień-zima 2024 to doskonały wybór dla wszystkch, którzy pragną połączyć elegancję z nowoczesnym stylem. Niezależnie co wybierzesz – od odważnych kształtów, przez minimalistyczne rozwiązania, po luksusowe akcenty – każdy model jzaprojektowany jest z myślą o osobach, które chcą się wyróżnić.

i Autor: materiał prasowy BOSS Eyewear

