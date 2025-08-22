Moda na jesień i zimę! Klasyka w nowym wymiarze

Na przełom lata i jesieni marka proponuje linię krótkich fasonów. W kolekcji damskiej pojawiają się niezawodne szorty Baggy Dad Jort i Mid-Thigh Short. Dopełniają je zróżnicowane w charakterze topy: lekko oversize’owa koszula Harlie SS Cropped Shirt, ażurowy Adrienne Crochet Tank czy sportowy Aries Rugby Polo. W męskiej kolekcji kultowe jorty 478 Baggy, które w połączeniu ze skróconą koszulą Zandt Cropped Shirt nadają denimowi nowoczesny charakter. Nowością jest również Baggy Capri – dłuższy fason inspirowany estetyką DIY, przypominający własnoręcznie przycinane jeansy noszone do połowy łydki.

Ten sezon to także długo wyczekiwane innowacje w rodzinie ponadczasowych 501®. Dla kobiet pojawia się model 501® Curve – pierwszy model zaprojektowany z myślą o sylwetkach z krągłościami, łączący klasyczny, prosty krój z dopracowanym fasonem w okolicach bioder i talii. Dla mężczyzn: 501® Thermodapt, czyli klasyka z technologicznym twistem. Denim, który – dzięki adaptacyjnej technologii z bawełny 100% i bez domieszek stretchu - oddycha latem i izoluje zimą.

Kolekcja Jesień/Zima 2025 kontynuuje modowy zwrot ku luźniejszym sylwetkom – z nowymi propozycjami z linii Baggy. Wśród damskich modeli: Baggy Dad Barrel z zakrzywionym szwem bocznym i zaszewkami na kolanach, oraz Women’s Cinch Barrel z regulowanym pasem, który eliminuje efekt odstającego tyłu. Męska kolekcja to mocny akcent w postaci kapsuły Twisted Denim – cztery modele: Twisted Baggy Jean, Twisted Capri, Twisted Trucker Jacket i Twisted Shacket. Można je nosić jako total look lub miksować w dowolnych konfiguracjach. Model 578™ Baggy uzupełnia tę linię ultra-luźnym krojem swobodnie opadającym na buty. W kolekcji nie zabrakło akcesoriów – kultowe czapki Back Patch Beanies i szaliki w odświeżonej formie, z uproszczonymi detalami i mniejszymi metkami. Essential Beanies oraz szale z bawełny i akrylu w wersji melanżowej to uniwersalne propozycje na co dzień, a lekki model sprawdzi się także w cieplejsze dni.

Levi’s® Jesień/Zima 2025 to hołd dla archiwów i spojrzenie w przyszłość jednocześnie. Swobodniejsze fasony, świeże proporcje i odważne reinterpretacje kultowych modeli sprawiają, że kolekcja staje się opowieścią o tym, jak ponadczasowy denim wciąż na nowo definiuje styl. Bo z Levi’s® klasyka nigdy się nie kończy – tylko ewoluuje.

i Autor: Levis/ Materiały prasowe

