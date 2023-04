Moda na lato 2023! To przypomni Ci wakacje z dzieciństwa. Co będzie modne?

Założona w 2015 roku, autorska marka Sindiso Khumalo jest odważna, pogodna i kobieca. W jej projektach widać optymizm projektantki, która bawi się modą i z podziwem patrzy na każdy typ sylwetki. Khumalo własnoręcznie projektuje wykorzystywane przez siebie tkaniny – tworzy rysunki, akwarele i abstrakcyjne wycinanki. Każda kolekcja Sindiso podkreśla jej afrykańskie dziedzictwo i historię. W sercu marki tkwi także rzemiosło, zrównoważony rozwój i wzmacnianie pozycji kobiet.

„Jako projektantka wiem, że najważniejsze dla mnie jest tworzenie ubrań, które podkreślają moje afrykańskie pochodzenie i mogą przedstawić je we współczesnym kontekście. Lubię wnosić do projektów elementy kulturowe, które reprezentują to, kim jestem. Stają się wizualnymi ramami naszych kolekcji. Punktem wyjścia do współpracy z & Other Stories było stosowanie materiałów produkowanych w bardziej zrównoważony sposób. To dla mnie ważne, by używać odpowiednich tkanin i tworzyć ubrania, które będą trwałe” - mówi Sindiso Khumalo.

Specjalnie z myślą o tej współpracy, marki stworzyły kolekcję pełną kolorów i wzorów, które naturalnie wyrażają świat Sindiso Khumalo. Motywy i nadruki nawiązują do południowoafrykańskich krajobrazów: na jednym z nich widnieje Protea, rdzenna roślina RPA, a na innym bydło rasy Nguni, hodowane przez ludy w południowej Afryce. W kolekcji zastosowano też odcień intensywnej czerwieni, zaczerpnięty z tradycyjnego inkehli - nakrycia głowy, które zdobi zuluską pannę młodą w dniu ślubu. Muszelki kauri, widoczne w nadrukach i dodatkach, symbolizują dobrobyt, bogactwo i szczęście zarówno w kulturze afrykańskiej, jak i afrokaraibskiej.

Kolekcja obejmuje odzież ready-to-wear, stroje kąpielowe i akcesoria, wykonane z takich materiałów jak bawełna organiczna, bawełna z recyklingu, len i mosiądz z recyklingu. Kluczowymi projektami są sukienki: z bufiastymi rękawami, subtelnymi baskinkami, falbankami na brzegach, czy obszernymi rękawami. Znajdziemy tu również pasiasty szydełkowy zestaw: top bez rękawów i spodenki, żółty kombinezon, wzorzystą spódnicę midi, bluzkę z głębokim dekoltem w serek, jednoczęściowy kostium kąpielowy oraz wyszywaną kurtkę z szortami do kompletu.

Fasony w kolekcji były inspirowane dziewiętnastowiecznymi portretami kobiet z Afryki i afrykańską diasporą. Kroje dopasowane do kobiecych sylwetek, wciąż są wygodne i funkcjonalne. Kolejnym charakterystycznym elementem stylu Sindiso Khumalo są kołnierze - haftowane, wyszywane szydełkowymi aplikacjami lub odpinane, do noszenia także z innymi ubraniami. Czerń, biel, czerwień, żółty, błękit i zieleń tworzą paletę kolorów pełną radości. Ich doskonałym uzupełnieniem będą akcesoria, w tym chusta sarong, torba z rafii, kolczyki i naszyjnik.

„Sindiso Khumalo tworzy przyszłość mody - zrównoważony rozwój leży u podstaw jej nowoczesnych, atrakcyjnych i charakternych projektów dla kobiet. Kolory i nadruki w jej kolekcjach są wyjątkowe, a fasony i zdobienia przemyślane w każdym szczególe. Jesteśmy naprawdę podekscytowane współpracą z Sindiso Khumalo. Cieszymy się, że możemy przedstawić wizję projektantki, pragnącej wprowadzić rzemiosło i modę, która wspiera kobiety” - mówi Karolina Ekman, Co-Lab Manager & Other Stories.

i Autor: Materiały prasowe & Other Stories

