Moda na lato 2026. Fantazja przeplatana stylem i wygodą

Kolekcja „Made for Dreaming” to uosobienie wyobraźni i kreatywności. Strukturalne i jednocześnie miękkie sylwetki zostały zestawione z ręcznie rysowanymi printami, w kolorach przywodzących na myśl tkaniny muśnięte słońcem. Proporcje zostały zaprojektowane w sposób, który naturalnie będzie towarzyszył podczas codziennych czynności, łącząc spontaniczność z praktycznością. Kolekcja odzwierciedla intuicyjne i emocjonalne podejście Francesco Risso do ubioru.

Francesco Risso skomentował:

„Inspiruje mnie idea dostępnej odzieży, która niesie ze sobą wyobraźnię na szeroką skalę. Na sezon letni stworzyliśmy kolekcję łączącą uniwersalność z artystycznym wyrazem, wprowadzając element zabawy i odwagi do praktycznych, codziennych wyborów. Zaprojektowane z myślą o marzeniach modele, odzwierciedlają blask i energię osób, które je użytkują.”

Yuki Katsuta, Senior Executive Officer w Fast Retailing Group, dodał:

„Za każdym razem, gdy widzę ludzi na całym świecie noszących i czerpiących radość z ubrań z naszej wspólnej kolekcji z Francesco z 2022 roku, przypominam sobie, jak ważne jest wprowadzanie małych momentów radości do codziennego życia poprzez odzież. Jednocześnie jestem niezwykle szczęśliwy, że możemy zaprezentować tę nową, kapsułową kolekcję, która jest naszą pierwszą współpracą od czterech lat. Mamy nadzieję, że dzięki charakterystycznym printom i kolorom Francesco oraz miękkim sylwetkom, najnowsza kolekcja przekaże nastrój swobody, lekkości oraz wzbogaci codzienne stylizacje o poczucie radości i wyjątkowości.”

W kolekcji znalazły się bluzki z wiązaniem pod szyją, zwiewne sukienki o gładkich fakturach i rzeźbiarskich sylwetkach oraz rozkloszowane, długie spódnice wykończone falbanami. Koszule z popeliny wykonane w 100% z wysokiej jakości bawełny, dostępne są w różnych wariantach pasków oraz ręcznie rysowanych wzorów.

Wiele elementów kolekcji wpisuje się w uniseksowe, płynne podejście do ubioru. Należą do nich między innymi szybkoschnące koszulki polo z dzianiny pique oraz oversize’owe T-shirty. Jedwabne apaszki i czapki typu twill stanowią dopełnienie kolekcji, dodając jej spontanicznego charakteru.

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe