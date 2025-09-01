Moda na sezon jesień/zima! Nowoczesna garderoba dla każdej pewnej siebie kobiety

Zdjęcia autorstwa uznanej fotografki mody Carlijn Jacobs powstały w kameralnym londyńskim studiu. Przed obiektywem stanęli Angelina Kendall i Colin Otto, a także doskonale znane z pokazów i kampanii COS twarze: Awar Odhiang, Sora Choi, Badhiel Nyang i Long Li. Portrety podkreślają indywidualność każdego z bohaterów, jednocześnie wydobywając ekspresyjny język projektowy kolekcji.

W tym sezonie COS odważnie eksperymentuje z tkaninami i wykończeniami, dodając kolekcji głębi i nowego wymiaru. Paleta ciemnych, atramentowych odcieni – czerni, grafitu, khaki i głębokiego granatu – tworzy elegancką bazę. Kontrasty faktur – mat zestawiony z połyskiem, shearling ze skórą – zostały dodatkowo podkreślone wykończeniami z efektem skóry krokodyla czy włosia „pony”. Pojawiają się one zarówno w kolekcji ready-to-wear, jak i w linii akcesoriów, umożliwiając przemyślane i pełne elegancji warstwowanie.

Kolekcja damska to starannie skomponowana garderoba, zaprojektowana tak, by płynnie przechodzić od stylizacji dziennych do wieczorowych. Strukturalne sylwetki inspirowane latami 50. podkreślają talię kobiecymi cięciami i dekoltami, a wełniany płaszcz urzeka zaokrąglonymi, precyzyjnie skonstruowanymi liniami. Gra materiałów wybrzmiewa w zestawach łączących flanelę i wełnę, nadając stylizacjom harmonię i równowagę. Rzeźbiarska, kaszmirowa dzianina oraz miękkie, drapowane objętości, pojawiające się m.in. w zwiewnej sukience, wprowadzają lekkość i ruch, stanowiąc kontrapunkt dla perfekcyjnie skrojonych elementów. Luźne dzianiny i okrycia wierzchnie zestawione z ołówkowymi spódnicami tworzą obraz kobiecości emanującej pewnością siebie.

Kolekcja męska oferuje nowe spojrzenie na krawiectwo z perspektywy nowoczesnej funkcjonalności. Inspiracje dziedzictwem marki ujawniają się w okryciach wierzchnich, masywnych dzianinach i swobodnych formach. Tradycyjne fasony zyskują świeżości za sprawą odwróconych klap, przeskalowanych proporcji i wyraźnie zarysowanych ramion. Tonalne warstwowanie oraz komplementarne zestawienia tkanin prezentują współczesne podejście do stylizacji, oparte na wszechstronności i komforcie. Bogactwo faktur, od splotów koszykowych po melanże i prążkowane detale, dodaje całości ciepła i głębi, podczas gdy smukłe sylwetki harmonijnie łączą strukturę z płynnością formy.

i Autor: COS/ Materiały prasowe

