Moda na upały. Stylowo i komfortowo tego lata – zainspiruj się!

W okresie letnim należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór materiałów. Warto postawić na len, bawełnę oraz wiskozę, które pozwolą oddychać skórze, a także są przyjazne dla ciała. Obecny sezon upłynie pod znakiem środowiska i ekologii, co Gatta podkreśla wykorzystaniem specjalnej wiskozy EcoVero ™. Oznacza to, że wybierając produkty z linii Simplicity, stawiacie również krok w trosce o dobro planety! Niezależnie od okazji, total look to bardzo dobry wybór. Zainspiruj się propozycjami od Gatta i dowolnie mieszaj elementy garderoby tworząc spójne, letnie stylizacje!

Klasyczny top na grubych ramiączkach stanowi idealną bazę do wielu stylizacji. Przykuwa uwagę swoją prostotą oraz głębokim dekoltem w kształcie litery V z przodu i na plecach. Spodnie typu pallazzo nie wychodzą z mody! Są stylowe, przewiewne a do tego komfortowe nawet w upalny dzień, dzięki wykonaniu z wiskozy.

i Autor: Materiały prasowe Gatta

i Autor: Materiały prasowe Gatta

Do sportowej stylizacji, ale też bardziej eleganckiej! Ten model sukienki wyeksponuje górne partie ciała, dzięki asymetrycznym wycięciom oraz podkreśli atuty figury poprzez swój dopasowany krój. Do sukienki dobierz stylowy daszek i ciesz się letnią stylizacją.

Widoczne wiązanie w talii podkreśli figurę i urozmaici stylizację. Taki model bardzo dobrze prezentuje się z dopasowanym body. By ochronić się przed słońcem warto wybrać również zwiewną narzutkę, która doda lekkości stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe Gatta