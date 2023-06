To najpopularniejsze perfumy damskie w 2023 roku. Kobiety pokochały je za zmysłowy zapach, który otula niczym męskie ramiona. Wiemy, gdzie je kupisz w Polsce

Co mówi o Tobie pierwsza litera imienia? Jeżeli Twoje imię zaczyna się na tę literę to los zgotuje Ci prawdziwe piekło. Słowiańskie znaczenie imion

Coco Chanel powiedziała kiedyś, że „nie ma elegancji bez perfum. Są niewidzialnym, niezapomnianym i niedoścignionym dodatkiem". Nie sposób się z tym nie zgodzić. Perfumy to symbol elegancji i luksusu. Roztaczają one wokół nas aurę tajemniczości i sprawiają, że jesteśmy lepiej postrzegani. Zapachy przywołują wspomnienia i są swego rodzaju obietnicą kolejnego spotkania. Jakie perfumy są najpopularniejsze w 2023 roku? Według rankingu portalu Skąpiec.pl na pierwszym miejscu znalazł się legendarny zapach Chloé Chloé. To ekskluzywna kompozycja, która kojarzy się z nowoczesnością otuloną tradycją.

Jak pachną najpopularniejsze perfumy 2023 roku?

Chloé Chloé to mocno kwiatowy zapach. Idealny do miłośniczek romantyzmu. Początek kompozycji składa się z połączenia nut słodkiego liczi, mocnej piwonii oraz frezji. Po chwili pojawia się bogate serce ze zmysłowej róży, uzupełnione lilią i magnolią. Zapach tego aromatu jest następnie odzwierciedlany przez delikatny dotyk ciepłego bursztynu i eleganckiego drzewa cedrowego. Wygląd luksusowej butelki zapachu odzwierciedla czysto eleganckiego ducha francuskiej marki odzieżowej Chloé - szkło jest rozkosznie plisowane, a szyjka butelki ozdobiona jest ręcznie wiązaną kokardką w delikatnym różowym kolorze.

Gdzie kupić najpopularniejsze perfumy 2023 roku?

Chloé Chloé kupisz między innymi w sklepach Notino. Za 100 ml zapachu należy zapłacić 407,50 zł. Jeżeli nie chcesz wydawać sporej sumy na zapach, którego nie znasz to mamy dobrą wiadomość. W Notino możesz kupić 20 ml wersję Chloé Chloé za jedyne 83 zł.

i Autor: Materiały prasowe Chloé Chloé

