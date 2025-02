i Autor: materiały prasowe UNIQLO

Strefa mody

Moda na wiosnę 2025. W tym sezonie rządi innowacyjność oraz funkcjonalność

Marka UNIQLO przedstawia najnowszą kolekcje UNIQLO : C, specjalną linię stworzoną przez uznaną brytyjską projektantkę Clare Waight Keller, znaną z wyrafinowanych i bezpretensjonalnych projektów. Kolekcja Wiosna/Lato 2025 dla kobiet i mężczyzn łączy nowe, funkcjonalne materiały oraz innowacje, oferując idealnie dopracowaną garderobę na co dzień. W kolekcji wykorzystano nylon, który gwarantuje uczucie lekkości i zapewnia przyjemny chłód. Zabawa kontrastami na poziomie tekstur i kolorów redefiniuje odzież na co dzień.