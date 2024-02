Moda na wiosnę, czyli jak połączyć ciepły sweter z dzianinową spódnicą?

Idealny sweter to absolutnie podstawa jesiennej mody. To nie tylko praktycznie ubranie, ale także już od wielu sezonów gorąc trend. Kobiecy sweter może idealnie dopełnić całą stylizację i dodać jej elegancji. Dobrze dobrany fason swetra sprawdzi się nie tylko do casualowych stylizacji, ale z powodzeniem można do nosić również w bardziej eleganckich zestawieniach. Jedną z najważniejszych wytycznych podczas kupowania swetra jest jego tkanina. Warto wybierać naturalne materiały. Wełna, kaszmir czy bawełna będą cieplejsze i wygodniejsze. Również swetry z wiskozy dobrze się sprawdzą. Pamiętaj także, nie niewielki dodatek elastanu nie jest niczym złym. Dzięki niemu sweter nie będzie się rozciągał i na dłużej zachowa swój krój. Również kilkunastoprocentowy dodatek poliestru może mieć swoje plusy. Będzie on zapobiegał mechaceniu się swetra oraz skróci czas suszenia.

Wiosną swetry łączymy ze zwiewnymi sukienkami i dzianinowymi spódnicami. Hiszpańska marka Bimba Y Lola zawsze zaskakuje nietuzinkowymi rozwiązaniami modowymi. W tym sezonie stawiamy na wolność i maksymalną ekspresję siebie Wybraliśmy modne i oryginalne zestawiania od Bimba Y Lola. Zainspiruj się i poszalej wiosną.

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

