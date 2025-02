Moda na wiosnę i lato 2025. Leniwe popołudnia, parne wieczory

W najnowszej kolekcji Vanda Novak zabiera nas w zmysłową podróż przez złote czasy Hollywood, gdzie światło kalifornijskiego słońca tańczy na skórze butów niczym refleksy w basenie willi w Palm Springs. To hołd złożony erze, w której Dionne Warwick czarowała swoim głosem, Sharon Tate ucieleśniała nieuchwytny glamour, a fortepian Krzysztofa Komedy wygrywał najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe do filmów Polańskiego, przywołując tym samym upragniony, amerykański sen.

Kolekcja pulsuje rytmem jazzu i soulu lat 60., gdzie każdy model butów opowiada własną historię. Japonki Florence z przeskalowanymi paskami z miękkiej skóry w wężowy wzór, zwieńczone złotą kulą, przywodzą na myśl poranki przy błękitnym basenie. Minimalistyczne mules Alia w kolorze głębokiej czerni z delikatnym detalem kwiatu kalii i charakterystycznym wydłużonym noskiem, są jak echo elegancji Audrey Hepburn - niewymuszonej, naturalnej, magnetycznej.

Signature piece kolekcji - szpilki Bella na smukłym obcasie - to ukłon w stronę nocnego życia Sunset Strip, gdzie jazz miesza się z rock'n'rollem, a klasyczna elegancja spotyka się z artystyczną bohemą. Skóra w odcieniu aksamitnego masła i wibrującej czerni, zabawna kokardka ze złotką kulką i charakterystyczne dla marki złote okucie na obcasie to subtelne akcenty, tworzące narrację luksusu, który nie krzyczy, a szepcze.

Dla kobiety Vandy Novak buty nie są dodatkiem - są manifestem. Są tym momentem, gdy strój przestaje być tylko ubraniem, a staje się elementem ekspresji własnego ja. Każdy model z kolekcji

Wiosna-Lato 2025 został zaprojektowany z myślą o współczesnej femme fatale, która nie boi się łączyć pozornych przeciwieństw: siły z delikatnością, klasyki z awangardą, nostalgii z nowoczesnością. To kolekcja dla kobiet, które jak Dionne Warwick, wiedzą dokładnie "What the World Needs Now" - odwagi w byciu sobą, pewności siebie zaklętej w perfekcyjnie wykończonym detalu, i tego szczególnego stanu umysłu, gdzie wszystko jest możliwe, a styl jest osobistym autografem każdej kobiety.

i Autor: materiały prasowe Vanda Nova

