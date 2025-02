Smaruję tym dłonie zimą przed wyjściem z domu, a skóra nie pęka i jest miękka. Problem przesuszonej skóry zniknął raz na zawsze. Sposób na suche dłonie

Smaruję tym dłonie zimą przed wyjściem z domu, a skóra nie pęka i jest miękka

Zimą sporo osób zmaga się z problemem suchych dłoni. Niskie temperatury na zewnątrz, wiatr sprawiają, że skóra na dłoniach staje się sucha, często do tego stopnia, że wręcz zaczyna przypominać skorupkę. Bywa nawet, że skóra na naszych dłoniach jest przesuszona do tego stopnia, że zaczyna pękać w okolicy kostek. W efekcie powstają bolesne rany. Wówczas naszych dłoni nie jest w stanie uratować nawet dobry krem nawilżający, a z każdym dniem stan naszej skóry się pogarsza. Co zrobić, aby uratować spierzchnięte i popękane dłonie? Tu oczywiście warto skupić się na pielęgnacji suchych dłoni i zabezpieczeniu ich przed każdym wyjściem z domu zimą. Najlepiej w tym celu zastosować wazelinę kosmetyczną. Otóż ten tani kosmetyk, który jest dostępny każdej aptece znakomicie chroni skórę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak mróz i wiatr. Wazelina nałożona na skórę tworzy film zabezpieczający ją przed działaniem czynników zewnętrznych i równocześnie chroni przed utratą wody. Dzięki niej szybko zapomnisz o suchej skórze na dłoniach zimą.

Łagodzący zabieg na suche dłonie

W sytuacji, gdy zmagamy się z problemem popękanej i suchej skóry na dłoniach, warto raz na kilka dni wykonać zabieg pielęgnacyjny, który przyspieszy regenerację uszkodzonego naskórka. Genialny w działaniu jest kompres z mleka i siemienia lnianego. Jak go wykonać? Do małego garnuszka wsyp 2 łyżeczki nasion siemienia lnianego i 3 łyżki mleka. Zagotuj przez kilka minut do czasu, aż mikstura będzie przypominać w konsystencji kisiel. Poczekaj do wystudzenia i zanurz w tym swoje dłonie na około 10 minut. Po tym czasie wytrzyj ręcznikiem. Siemię lniane stanowi bogate źródło kwasów tłuszczowych Omega-3, fitoestrogenów oraz witaminy E. Nasiona lnu zawierają również substancje śluzowe o właściwościach osłaniających, silnie nawilżających oraz kojących bardzo suche dłonie.

