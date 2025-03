Moda na wiosnę. Postaw na wygodę

FOREO świętuje Dzień Kobiet z High Standards Club – zero kompromisów, tylko self-care!

W kampanii wzięła udział aktorka Parker Posey znana ze swojej odwagi twórczej i wyjątkowego stylu. Posey wnosi do kampanii optymizm oraz humor.

„Poczucie komfortu to najwyższy poziom pewności siebie” – powiedział Mark Breitbard, prezes i dyrektor generalny marki Gap. „Nasza wiosenna kolekcja, składająca się z miękkich jak nigdy wcześniej ubrań, została zaprojektowana tak, abyś każdy czuł się swobodnie. Prawdziwy styl odzwierciedla dobre samopoczucie – Parker jest sobą bez kompromisów – to prawdziwa ikona Gap, która inspiruje innych do wyrażania siebie”.

Wiosenna kolekcja Gap 2025 oferuje ikoniczne produkty z naciskiem na miękkie tkaniny, luźne kroje i wszechstronne możliwości łączenia elementów kolekcji. Rozwijana jest również linia bestsellerowych tkanin Gap, takich jak UltraSoft denim i dresy VintageSoft, zapewniając jeszcze wyższy poziom komfortu. Najważniejsze elementy kolekcji to:

UltraSoft Carpenter Jeans – Klasyczny fason w nowoczesnym wydaniu; Parker nosi te luźne jeansy typu carpenter w zestawieniu z koszulą Denim Big Shirt w kolorze naturalnym.

Modern Rib Cropped T-Shirt – Ukłon w stronę lat 90.; model Camel Tan Stripe, który nosi Parker, można nosić samodzielnie lub w połączeniu z topem Scoop Neck Ribbed Tank Top.

Organic Cotton Vintage Cropped Tee – Nowoczesna wersja uwielbianego Vintage Tee z luźniejszym, miękkim krojem.

Relaxed Icon Denim Jacket – Nowa odsłona bestsellerowej kurtki Icon Jacket, charakteryzująca się obszernym krojem.

Kampania powstała dzięki współpracy najważniejszychkobiet branży kreatywnej, jak fotografka Amy Troost, reżyserka Talia Collis i choreografka Sadie Wilking, ukazuje Parker swobodnie poruszającą się w otoczeniu grupy tancerzy. 90-sekundowy spot, z emocjonalnym utworem „Mama’s Eyes” autorstwa pop-artystki Mette, opowiada emocjonalną historię poprzez taniec, dźwięk i stylizacje, przekazując przesłanie akceptacji i zachęcając widzów do dzielenia się swoją historią ze światem.

„Pewność siebie to uczucie, że możesz być najlepszą wersją siebie. Praca przy tej kampanii Gap przypomniała mi moje lata młodości, gdy czułam się beztrosko i tańczyłam, jak chciałam” – powiedziała Parker Posey. „Zainspirowało mnie to, że kolejne pokolenie podtrzymuje tego ducha – było to niesamowicie świeże i optymistyczne.”

Start kampanii przewidziany jest na 27 lutego, obejmując media cyfrowe, przestrzeń miejską, wideo, social media oraz kanały marki Gap. Konsumenci mogą dowiedzieć się więcej o kampanii poprzez cyfrowe opowieści, w tym interaktywny lookbook, playlistę w sklepach skomponowaną przez Parker Posey oraz angażujące treści tworzone przez kreatorów w mediach

i Autor: materiały prasowe GAP

