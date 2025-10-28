Moda na wyciągniecie ręki. Pop Up marki NAGO w Warszawie

Za projekt wnętrza odpowiadają architektki z ONTO studio - duet, który dotychczas znany był przede wszystkim z realizacji dla instytucji kultury, m.in. w londyńskim Victoria and Albert Museum. Dla NAGO stworzyły przestrzeń, którą same opisują jako „wnętrze bombonierki” - wyrazistą, inspirującą i oryginalną. Inspiracją była różnorodność wzorów i fasonów obecnych w produktach marki. Na ścianach i podłodze pojawiły się ręcznie malowane paski i groszki - motywy, które w tradycyjnym ujęciu rzadko występują razem, tu jednak tworzą harmonijną całość.

Każdy detal Pop Up’u został przygotowany specjalnie na tę okazję: od wieszaków i lustra, powstałych według autorskiego projektu architektek, aż po trzy tysiące kropeczek nanoszonych ręcznie na ściany. Kolory wnętrza nawiązują do jesienno-zimowej palety, tworząc tło, które podkreśla charakter najnowszej kolekcji.

NAGO to marka, która od początku redefiniuje pojęcie codziennej garderoby. Jej projekty łączą minimalistyczny design z wysoką jakością i odpowiedzialnym podejściem do mody. Tworzone z naturalnych i certyfikowanych materiałów ubrania są ponadczasowe i doskonałe do noszenia na co dzień, a jednocześnie niosą ze sobą ideę świadomej konsumpcji. NAGO od lat inspiruje do tego, by wybierać mniej, ale lepiej, to dowód na to, że moda może iść w parze z dbałością o środowisko.

Pop Up NAGO będzie działał aż końca lutego 2026 roku. To wyjątkowa okazja, aby bliżej poznać świat marki - przymierzyć i kupić ubrania z nowych kolekcji, sięgnąć po sprawdzone bestsellery i doświadczyć jakości projektów w przestrzeni zaprojektowanej niczym artystyczna instalacja. W Pop-upie oprócz projektów NAGO dostępne są także: ceramika Trzask Ceramics, akcesoria do włosów Turtlestory, zapachy Glyk Company oraz urocze breloczki wykonywane ręcznie z recyklingowanej przędzy od @niemamyszy_bezsera.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 11:00 - 19:00

sobota: 12:00 - 16:00

i Autor: NAGO/ Materiały prasowe