Moda na zimę w duchu skandynawskiego piękna

Skandynawski minimalizm spotyka się z wyrafinowanymi materiałami. Zwiewne fasony o jedwabistym wykończeniu nadają stylizacjom kobiecej lekkości, a miękkie zimowe faktury dopełniają całość. Jednym z wyróżników jest połyskujący garnitur z szarego aksamitu z szerokimi spodniami palazzo – idealny przykład cichej elegancji. Delikatne dzianiny z wełnianych mieszanek zapewniają komfort i głębię, świetnie komponując się z szerokimi spódnicami czy sztucznym futrem. Całość uzupełniają skórzane akcesoria w odcieniach czerni i antracytu – minimalistyczne, a jednocześnie odświętne.

W męskiej odsłonie Scandinavian Christmas redefiniuje elegancję na specjalne okazje w czystej, prostej formie. Aksamit w odcieniach szarości wprowadza świąteczny akcent do dopasowanych marynarek i koszulowych kurtek. Golfy i spodnie z dziewiczej wełny oraz dzianiny z ekologicznych mieszanek wełny i jedwabiu gwarantują ponadczasową klasę i wygodę. Na kolację wigilijną, spotkanie biznesowe czy świąteczny spacer – kolekcja oferuje pewne siebie stylizacje, dopełnione kaszmirowymi szalikami, rękawiczkami i skórzanymi paskami o dopracowanym wykończeniu.

Świąteczny nastrój obejmuje także najmłodszych. Dziewczynki mogą cieszyć się aksamitnymi sukienkami w delikatnych odcieniach błękitu, a chłopcy – swobodnym zestawem marynarki i spodni z dopasowaną koszulą. Inspirowane kolekcjami damską i męską, te wyjątkowe „mini-me” stylizacje zostały stworzone z myślą o wspólnych, rodzinnych chwilach pełnych stylu.

i Autor: Marc O’Polo/ Materiały prasowe

