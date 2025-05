Moda zrywa szwy! (R)ewolucja mody plus size. Czy Ulla Popken prze-szyje branżę?

Polki pobiegną do Rossmanna po tę promocję! Arabskie perfumy pachnące kokosem i mango za 72 zł. To prawdziwy zapach lata 2025

Jak pokazują badania, aż 70,2% Polek wskazuje wygląd jako kluczowy czynnik wpływający na ich samoocenę, a tylko 30% uważa się za fizycznie atrakcyjne. Choć 63,7% kobiet deklaruje, że dobrze czuje się w swoim ciele, droga do pełnej akceptacji wciąż wymaga odwagi. Kampania "Bez Kompromisów" powstała, by tę odwagę wzmacniać — zachęcając kobiety do życia na własnych zasadach i do świętowania swojej indywidualności.

Dlaczego wciąż żyjemy w czasach, w których kobieta plus size bywa utożsamiana z otyłością, a jej ciało z chorobą? Jak pokazują globalne przykłady rewolucyjnych kampanii, takich jak #AerieREAL czy #MyCalvins, moda nie musi być narzędziem oceny, ale przestrzenią, w której kobiety mogą być sobą, bez kompromisów. Ulla Popken dołącza do tego trendu, tworząc przestrzeń, w której każda kobieta – bez względu na rozmiar, kształt czy wiek – może poczuć się piękna, silna i wyjątkowa.

„Bez Kompromisów” to nie tylko hasło, to codzienna filozofia, która inspiruje kobiety do odważnego definiowania własnej wartości. Karolina Szostak, ambasadorka kampanii, podkreśla: „Kiedy pojawiła się możliwość, by zaangażować się w kampanię „Bez Kompromisów”, nie wahałam się ani chwili. Ulla Popken to marka, która towarzyszy mi w codziennych wyborach i rozumie, że prawdziwa kobiecość nie ma rozmiaru – ma siłę i charakter.”

Marka, która przez ponad 30 lat wspiera kobiety w ich różnorodnych rolach, od codziennych po eleganckie, odzieżowe wybory, teraz stawia na jedno – moda ma wyzwalać, nie ograniczać. Zamiast poprawiać – doceniać. Ulla Popken tworzy kolekcje, które mówią „jesteś wystarczająca, dokładnie taka, jaka jesteś”. Wartością marki jest nie tylko komfort i jakość, ale przede wszystkim zrozumienie, że moda nie powinna oceniać, a wspierać autentyczność.

Do kampanii „Bez Kompromisów” dołączyły influencerki plus size, które inspirują kobiety, pokazując, że moda i akceptacja siebie mogą iść w parze. Agnieszka Sierotnik mówi: „Piękno to nie rozmiar na metce, ale siła, by żyć na własnych zasadach. Kobiety plus size są liderkami, twórczyniami, matkami, artystkami – i mogą wyglądać oraz żyć tak, jak chcą.” Ewa Zakrzewska dodaje: „Moda powinna wspierać kobiety, a nie je oceniać. „Bez Kompromisów” to codzienna decyzja, by być sobą i pokazywać światu swoją siłę.”

Dla nich akcja to manifest wolności od stereotypów i oczekiwań. To decyzja, by nie rezygnować z siebie. Kampania celebruje kobiety, które idą po swoje, niezależnie od przeciwności, pasji i odwagi. Pokazuje, że siła kobiecości nie tkwi w dopasowywaniu się, ale w przełamywaniu reguł i tworzeniu własnych dróg.

„Chcemy, by nasza marka stała się symbolem kobiecości, która nie zna kompromisów, a jej każda kreacja wyzwala pewność siebie - podkreśla Marta Mikos, pomysłodawczyni kampanii i marketing manager Ulla Popken. Każdy ma prawo czuć się wspaniale, niezależnie od powierzchownych standardów piękna i tradycyjnych rozmiarów kołnierzyków. „W końcu prawdziwe piękno i prawdziwy styl to ostatecznie kwestia nastawienia. A moda to tylko sposób na wyrażenie siebie na zewnątrz. Pozwalamy kobietom i mężczyznom uosabiać siebie tak, jak chcą. Modnie i świadomie.

Zatem pytanie nie brzmi, czy „Bez Kompromisów” zmieni modę. Pytanie brzmi – czy jesteśmy gotowe, by na zawsze porzucić myślenie, że kobieta plus size musi coś zmieniać, by pasować do jakiejś nieosiągalnej definicji piękna?