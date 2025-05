Pielęgnacja na lato, czyli jaka? Zadbaj o swoją skórę przed urlopem

Polki pobiegną do Rossmanna po tę promocję! Arabskie perfumy pachnące kokosem i mango za 72 zł. To prawdziwy zapach lata 2025

Ochrona przed słońcem – podstawa pielęgnacja

Niezależnie od typu cery, ochrona przed słońcem jest absolutnym priorytetem w letniej pielęgnacji. Promieniowanie UV przyspiesza proces starzenia się skóry, powoduje powstawanie przebarwień i zwiększa ryzyko nowotworów skóry. Dlatego codzienne stosowanie kremu z filtrem SPF o szerokim spektrum działania (minimum SPF 30) jest niezbędne. Aplikację należy powtarzać co 2-3 godziny, szczególnie po kąpieli w wodzie lub intensywnym poceniu się. Warto również pamiętać o noszeniu okularów przeciwsłonecznych i kapelusza, które dodatkowo chronią skórę twarzy i szyi.

Nawilżanie i odżywienie

Wysokie temperatury i częste kąpiele w morzu lub basenie mogą prowadzić do przesuszenia skóry. Dlatego w letniej pielęgnacji niezwykle ważne jest regularne nawilżanie i odżywianie. Lekkie, nawilżające kremy i serum na bazie kwasu hialuronowego, gliceryny czy aloesu pomogą utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Warto również sięgać po kosmetyki bogate w antyoksydanty, takie jak witamina C i E, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Domowe zabiegi ujędrniające z mikroprądami

Mikroprądy to delikatne impulsy elektryczne, które stymulują mięśnie twarzy, poprawiają krążenie krwi i pobudzają produkcję kolagenu i elastyny. Regularne stosowanie urządzeń do mikroprądów w domu może pomóc w ujędrnieniu skóry, redukcji drobnych zmarszczek i poprawie owalu twarzy. Zabieg jest bezbolesny i można go wykonywać kilka razy w tygodniu. Ważne jest, aby stosować się do instrukcji producenta i używać odpowiednich żeli przewodzących.

FOREO BEAR 2

Jedyne urządzenie medyczne oferujące 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądu i Anti-Shock System™ – BEAR™ 2 zostało zaprojektowane, aby wykonywać lifting, ujędrniać i modelować twarz oraz szyję dla jędrniejszej cery o wyraźniejszym konturze. Urządzenie BEAR™ 2 z atestem FDA używa mikroprądu o niesamowitym natężeniu 680 uA, aby zapewnić wyniki kliniczne już w ciągu 1 tygodnia, oferując bezpieczną, bezbolesną i nieinwazyjną alternatywę dla liftingu twarzy oraz botoksu.

Terapia światłem LED

Terapia światłem LED to kolejna nowoczesna metoda pielęgnacji skóry, którą można stosować w domu. Różne kolory światła LED mają różne właściwości:

Światło czerwone: Pobudza produkcję kolagenu i elastyny, redukuje zmarszczki i poprawia elastyczność skóry.

Światło niebieskie: Działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, pomaga w walce z trądzikiem.

Światło zielone: Rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry i redukuje zaczerwienienia.

FOREO FAQ 202

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.

Peelingi i maseczki

Latem warto regularnie wykonywać delikatne peelingi, które usuwają martwe komórki naskórka i odsłaniają świeżą, promienną skórę. Można sięgnąć po peelingi enzymatyczne lub delikatne peelingi mechaniczne. Raz w tygodniu warto również nałożyć maseczkę nawilżającą, odżywczą lub oczyszczającą, w zależności od potrzeb skóry.

FOREO UFO 3

Podaruj skórze 5 przeciwdziałających starzeniu zabiegów spa na twarz. Potwierdzone klinicznie zmniejszenie zmarszczek w ciągu 1 tygodnia. UFO™ 3 bezpośrednio zwalcza efekty utraty wilgotności przez skórę oraz zmniejszenia elastyczności z wiekiem, ujędrniając jednocześnie skórę za pomocą chłodzącej krioterapii.

W przeciwieństwie do tradycyjnych nawilżaczy i maseczek, technologia Hyper-Infusion urządzenia UFO™ 3 zapewnia dogłębne, długotrwałe nawilżenie, które pomaga wprowadzić składniki aktywne produktów pielęgnacji wgłąb skóry, gdzie działają najlepiej. Sprawia to, że urządzenie to jest niezbędne do uzyskania młodziej wyglądającej, promiennej cery przez cały dzień.